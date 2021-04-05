Marko: "Verstappen ve Hamilton tamamen farklı bir sınıfta"

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix'si hafta sonunda kıyasıya bir rekabete girdiler ve sonunda kazanan taraf Hamilton oldu.

İngiliz pilot, son yedi yılda altı şampiyonluk alarak, tüm zamanların en çok şampiyon olan iki pilotundan bir tanesi oldu ve bu yıl sekizinci şampiyonluğunu kazanmak için çalışıyor.

Red Bull'un genç yeteneği Verstappen ise, ilk kez sezon başında güçlü bir araca sahip olduğu için, sezon boyunca şampiyonluk için çekişmek istiyor.

Motorsport Network bünyesinde yer alan Formel1.de'ye özel olarak konuşan Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Marko, ikili hakkında açıklamalarda bulundu.

Marko, "Bence bu yarış, ikisinin tamamen ayrı bir sınıfta olduğunu açıkça gösterdi."

"Hamilton'ın Verstappen'e göre olan avantajı, sahip olduğu inanılmaz rutini. Hamilton'ın kaç yarışa katıldığını ve kaç galibiyet aldığını bilmiyorum. Ancak taktik olarak ne kadar harika bir iş yaptığını, yarış çizgilerinde ne kadar iyi pozisyon tuttuğunu görebilirsiniz. Bu, Max için zor bir yarıştı ama bence aşağı yukarı birbirleriyle eşit seviyedeler."

"Ayrıca Max de bir noktada Hamilton'la benzer deneyime sahip olacak ve bundan faydalanabilecek." dedi.

Verstappen, Bahreyn'de pist dışından geçtiği Hamilton'a yerini geri verdiği için sinirlenmişti ve ceza alsa bile, kolayca beş saniyelik bir fark oluşturabileceğini düşündüğü için, takımın bu kararını sorguladı.

Marko, bu konuyla ilgili de şöyle dedi: "Lewis'i oldukça sert şekilde yakaladı ve Hamilton'ın lastikleri artık son noktaya gelmişti. Buradaki tek sorun, beş saniyelik bir farkın galibiyet için yeterli olmayabileceği."

"Onun Hamilton'ın kazanacağı büyüklükte bir ceza alacağına ikna olmuştuk. Yani aralarındaki fark örneğin 5,8 saniye olsaydı, yani Max böyle bir fark açsaydı, o zaman 10 saniye cezası alırdık. Bu açıdan önde olmanın hiçbir faydası olmazdı."