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Bir saatlik antrenman seansları “rahatları bozdu”

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Mercedes ve Ferrari, takımların sıralamalar ve yarışlardan önce yapılan antrenman seanslarının süresinin bu sezon bir saate düşürülmesine nasıl adapte olduklarını anlattı.

Bir saatlik antrenman seansları “rahatları bozdu”

2021’de kurallara gelen yeni güncellemelerle birlikte cuma günleri gerçekleşen antrenman seansları [FP1 ve FP2] süreleri de 90 dakikadan 60 dakikaya düşürüldü. Böylelikle FP3 de dahil olmak üzere bütün antrenman seanslarının süresi bir saat olmuş oldu. 

Geçen senelerde bu süre bir buçuk saatken genellikle ilk 15-30 dakika boyunca kimse piste çıkmazdı ve böyle olunca da antrenman seanslarını izlemek çoğu kişinin ilgisini çekmezdi.

Ancak, 2021’in ilk yarışı olan Bahreyn’de yeşil ışık yanar yanmaz bütün araçlar piste hücum etti.

Genellikle antrenman seanslarında piste geç çıkan Mercedes bu durumun rahatlarını bozduğunu söyledi çünkü, artık başlangıçtaki kirli işi başka takımların yapmasını bekleme “lüksleri” yok. 

Mercedes teknik şefi James Allison, “Tüm takımlar değişiklikler yapmak zorunda kaldı, çünkü bu seanslar için, bir buçuk saatten bir saate geçmek oldukça büyük bir fark yaratıyor."

“Geçen yıl, seansların başında birkaç dakika, belki de on dakika beklemek, diğer takımların pisti temizlemesini ve pisti daha sonra programımız üzerinde çalışmaya başlayabileceğimiz bir duruma getirmesini beklemek gibi bir lüksümüz vardı.”

“Yeni gelen değişiklikle birlikte bu rahatlık ortadan kalktı. Seansın başladığı anda başlamanız ve sonrasında devamlı tur atmanız gerek çünkü bu yarım saatlik eksiklik, arabanızı mümkün olduğunca pistte tutmanız gerektiği anlamına gelir.”

"Sürüşler arasındaki zaman da oldukça daralıyor. Sürüşler arasındaki değişiklikleri yapmak için altı ya da yedi dakika gibi bir süremiz olduğunu düşünüyoruz, bu da seansta yapmayı planladığınız şeyler üzerine oldukça büyük bir sınırlama getiriyor.”

“Seansın içinde serbest sürüş veya plan değiştirmek için zamanınız yok.”

“Program öncesi bir planınız olmalı, ona sadık kalmalı ve pürüzsüz bir şekilde yürütmelisiniz.”

“Baskı oldukça yüksek ama aynı zamanda oldukça heyecan verici ve muhtemelen hayranlar için daha iyi bir ürün olduğunu düşünüyorum çünkü pistte artık daha çok aksiyon var.” dedi.

Aynı zamanda, Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, 2021'deki ilk iki antrenman senasında, geçen yıla kıyasla iki önemli farkın olduğunu düşünüyor.

Mekies, Sky Sports İtalya'ya verdiği röportajda bunları açıkladı: "Birincisi, ilk antrenman sırasında artık uzun sürüşleri deneyemezsiniz."

“Kimse bunu yapmadı, belki gelecekte bunu tekrar yapmanın bir yolunu bulacağız ancak şu an için bu tür bir iş ortadan kalkacak. Bu yüzden bu verileri kaybediyoruz.”

“İkinci antrenman seansı sırasında ise, artık her sürücü ile iki farklı lastikle uzun bir sürüş yapmayı göze alamazsınız. Bu nedenle, ikinci seansa başlamadan önce, yumuşak hamuru kimin deneyeceğini, orta hamuru kimin deneyeceğini seçmemiz gerekecek, aksi takdirde farklı lastiklerin nasıl çalıştığına dair verilere sahip olmayacağız.”

“Bu durum daha fazla takım çalışması gerektiriyor.”

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Editör Selin Elif Köse

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