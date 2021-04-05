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Rakiplerinin gerisinde kalan Alpine, Imola için büyük bir güncelleme paketi hazırlıyor

Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Bahreyn Grand Prix'sinin ardından açıklamalarda bulunan Alpine yöneticisi Marcin Budkowski, rakiplerinden yaklaşık 0.2 ila 0.3 saniye geride kaldıklarını, ancak Imola için "iyi performans getirecek" yeni bir güncelleme paketi hazırladıklarını belirtti.

Rakiplerinin gerisinde kalan Alpine, Imola için büyük bir güncelleme paketi hazırlıyor

Alpine, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışta pek de iyi bir performans sergileyemedi ve hafta sonunu puansız kapattı.

Fernando Alonso, sıralama turlarında ilk ona girse de, fren kanalına bir sandviç poşetinin girmesinden ötürü yarış dışı kaldı.

Esteban Ocon ise hafta sonu boyunca ilk ona girmekte zorlandı ve yarıştan puansız ayrıldı.

Takımın performansı hakkında konuşan Budkowski, "Testler oldukça aldatıcı. Çünkü bunlar test ve tam olarak nerede olduğumuzu ya da diğerlerine kıyasla ne kadar rekabetçi olduğumuzu söylemek zordu. Testten memnunduk. Ancak sıcak seanslarda araçtan daha az memnun olduğumuzu söyleyebiliriz. Bahreyn'de üçüncü antrenman biraz daha zordu ve ikinci antrenman ve sıralama turlarının gerçekleştiği akşam seansında ise, daha temsili rekabet seviyemize döndük."

"Sıcaklıkların oldukça aşırı seviyelerde olduğunu biliyorsunuz. Test yaparken daha da sıcaktı. Üçüncü antrenman seansı 38 dereceydi, pist 47-48 derece vardı. Yani iki hafta önceki testten daha sıcaktı. Ayrıca Bahreyn'de rüzgar da çok etkili. Rüzgar öğleden sonra artıyor, ayrıca sabah ve öğleden sonra yön değiştiriyor. Hatta sıralama turlarında bile değişiyor. Seans içerisinde bu yön değişikliği devam ediyor. Standart bir cuma veya cumartesi gününden daha zor şartlar vardı. Tabii ki şartlar herkes için aynı, ancak bu koşullara farklı tepki veren farklı araçlarımız var ve biz de onlardan biriyiz."

"Açıkçası cuma günkü ilk seansta biraz korktuk. İlk seansta aero test yaptık ve bu yüzden seansın çoğu aero teste adanmıştı. Bu yüzden çok fazla hız ve hatta ayar çalışması yapmadık. Yine de pek de rekabetçi görünmüyorduk. Bundan ötürü sonunda daha rekabetçi bir konuma gelmek güzeldi. Şimdi, savaşmayı hedeflediğimiz insanlarla mücadele edebilmek için 0.2-0.3 saniyeye ihtiyacımız var." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Budkowski, orta grubun ortasında bir yerde olduklarını da ekliyor.

Güç düzenlerindeki yeri sorulduğunda, "Sanırım sıralama turlarını tamamladığımız yerdeyiz. Red Bull açıkça önde ve sonra Mercedes var. Sanırım Mercedes şu an biraz geride kalmış durumda. Yine de iki ya da üç yarışa nerede olacaklarını merak ediyorum. Çünkü çok büyük, çok iyi kurulmuş ve çok yetenekli bir takım. Yakında sorunları çözecekler."

"Sonrasında ise McLaren güçlü görünüyor, AlphaTauri güçlü, Ferrari de güçlü. Hatta beklediğimizden biraz fazla güçlüler. Sonra biz ve Aston Martin var."

"Bence McLaren, AlphaTauri, Ferrari, biz ve Aston Martin'den oluşan bu grup çok yakın, Alfa Romeo da buradan çok uzakta değil. Yani, beşinci veya altıncı sıradan, 16. sıraya kadar çok yakın olacak ve pistten piste, şartlardan şartlara değişkenlik gösterecek."

"Açıkçası hedefimiz geride değil, bu grubun önünde olmak. An itibariyle bunun ortasında bir yerdeyiz ve ön tarafta olmak için 0.1-0.3 saniyeye ihtiyacımız var. Bir sonraki yarış farklı olabilir. Yani takip etmesi ilginç olacak. Çünkü insanlar araçlarını biraz geliştirseler bile, o kadar da uzun süre geliştiremeyecekler çünkü 2022 kuralları geliyor. Bu açıdan çok ilginç olacak." dedi.

Takım, önümüzdeki yarışlara yeni güncellemeler getirmeyi ve özellikle taban/difüzör kısmında ilerleme kaydetmeyi umut ediyor.

İlk büyük güncelleme paketi ise Imola'da geliyor.

Budkowski, "Yönetmelikler çerçevesinde değişen taban ve difüzör kısmı, şu anda ana gelişim alanı. Orada testlerde bazı çalışmalar yaptık ve şüphesiz önümüzdeki birkaç yarışta daha fazla çalışma yapacağız. Herkes aynı şeyi yapacak."

"Imola için oldukça iyi bir güncelleme paketimiz var. Bu yüzden Imola'da araç üzerinde daha fazla yeni parçaya ve daha fazla performansa sahip olacağız. Genel olarak sezonun ilk birkaç yarışında bazı yeni parçalarımız olacak."

"Ayrıca neden bu tür sıcak pistlerde yavaş kaldığımızı, akşam ise daha rekabetçi olduğumuzu anlamak için biraz çalışma yapmamız gerekecek. Imola ya da Portekiz'de böyle bir sorun olacağını sanmıyorum ama yaz aylarında başımızı ağrıtabilir." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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