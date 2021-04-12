Marko: "Schumacher motivasyonunu kaybetmemeli"

Mick Schumacher, Formula 2'de yaşadığı şampiyonluğun ardından bu yıl Haas ile Formula 1'e geçti ancak Amerikalı ekip, şu anda gridin açık ara en yavaş takımı gibi görünüyor.

Bundan ötürü hem Schumacher hem de çaylak takım arkadaşı Nikita Mazepin'in ne kadar yetenekli olduklarını göstermeleri zor olacak.

Hal böyleyken, bir sürücünün motivasyonunu koruması kolay değil ve genç sürücülerle çalışmaya alışık olan Helmut Marko, Schumacher'e takım arkadaşını yenmeye çalışması tavsiyesinde bulundu.

RTL'ye konuşan ve Schumacher hakkında değerlendirmelerde bulunan Marko, "Mick, zorlu şartlarda yarışsa bile motivasyonunu kaybetmemeye çalışmalı."

"Öncelik aracından en iyi şekilde faydalanması gerekiyor ve elbette takım arkadaşı Nikita Mazepin'i de mağlup etmek zorunda."

"Şu anda Haas'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. Williams'la olan farkın ne kadar olduğunu görmeliyiz. Williams ve Haas aynı seviyede mi yoksa yakınlar mı yoksa çok mu gerideler? Görmek lazım."

"Yine de bunun en azından kendisi için oldukça kullanışlı bir yıl olacağını düşünüyorum, çünkü bu yıldan çok fazla şey öğrenebilir." dedi.

Marko'ya bir başka Alman pilot ve Red Bull'la dört şampiyonluk kazanan Sebastian Vettel de soruldu.

Marko, "Sebastian, Aston Martin'in aracıyla çok az mesafe tamamladı. Fakat aynı zamanda bazı hatalar da yaptı. Mercedes'in testlerde dengesiz bir araçla yaşadığı zorlukları gördük ve Aston Martin-Mercedes arasında felsefi anlamda bazı benzerlikler var."

"Bahreyn'de Aston Martin'in aracının testlerde gördüğümüzle aynı seviyede olduğunu gördük. Oysa Mercedes, ilk yarıştan önce bazı zorlukların üstesinden geldi, ki ne kadar güçlü olduğunu gördük. Büyük bir ekip bu sorunlara hemen cevap verebiliyor."

"Belli bir noktadan sonra, bir, üç veya beş yarış sonra Vettel'in de Aston Martin'de gelişmesini umuyorum." dedi.