Marko: "Schumacher motivasyonunu kaybetmemeli"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
222 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
244 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"
Formula 1 / Son dakika

Marko: "Schumacher motivasyonunu kaybetmemeli"

Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Mick Schumacher'e gridin gerisinde yarışsa bile motivasyonunu kaybetmemesi tavsiyesinde bulundu.

Marko: "Schumacher motivasyonunu kaybetmemeli"

Mick Schumacher, Formula 2'de yaşadığı şampiyonluğun ardından bu yıl Haas ile Formula 1'e geçti ancak Amerikalı ekip, şu anda gridin açık ara en yavaş takımı gibi görünüyor.

Bundan ötürü hem Schumacher hem de çaylak takım arkadaşı Nikita Mazepin'in ne kadar yetenekli olduklarını göstermeleri zor olacak.

Hal böyleyken, bir sürücünün motivasyonunu koruması kolay değil ve genç sürücülerle çalışmaya alışık olan Helmut Marko, Schumacher'e takım arkadaşını yenmeye çalışması tavsiyesinde bulundu. 

RTL'ye konuşan ve Schumacher hakkında değerlendirmelerde bulunan Marko, "Mick, zorlu şartlarda yarışsa bile motivasyonunu kaybetmemeye çalışmalı."

"Öncelik aracından en iyi şekilde faydalanması gerekiyor ve elbette takım arkadaşı Nikita Mazepin'i de mağlup etmek zorunda."

"Şu anda Haas'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. Williams'la olan farkın ne kadar olduğunu görmeliyiz. Williams ve Haas aynı seviyede mi yoksa yakınlar mı yoksa çok mu gerideler? Görmek lazım."

"Yine de bunun en azından kendisi için oldukça kullanışlı bir yıl olacağını düşünüyorum, çünkü bu yıldan çok fazla şey öğrenebilir." dedi.

Marko'ya bir başka Alman pilot ve Red Bull'la dört şampiyonluk kazanan Sebastian Vettel de soruldu.

Marko, "Sebastian, Aston Martin'in aracıyla çok az mesafe tamamladı. Fakat aynı zamanda bazı hatalar da yaptı. Mercedes'in testlerde dengesiz bir araçla yaşadığı zorlukları gördük ve Aston Martin-Mercedes arasında felsefi anlamda bazı benzerlikler var."

"Bahreyn'de Aston Martin'in aracının testlerde gördüğümüzle aynı seviyede olduğunu gördük. Oysa Mercedes, ilk yarıştan önce bazı zorlukların üstesinden geldi, ki ne kadar güçlü olduğunu gördük. Büyük bir ekip bu sorunlara hemen cevap verebiliyor."

"Belli bir  noktadan sonra, bir, üç veya beş yarış sonra Vettel'in de Aston Martin'de gelişmesini umuyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"

Önceki haber

Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

13s
2
Formula 1

Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"

55 dk
3
Formula 1

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

13s
4
Formula 1

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

2s
5
Formula 1

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?

16s
Son Haberler
Marko: "Schumacher motivasyonunu kaybetmemeli"
F1

Marko: "Schumacher motivasyonunu kaybetmemeli"

23dk
Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"
F1

Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"

55dk
Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"
F1

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"

2s
Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"
F1

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

2s
Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu
F1

Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu

3s
Son Videolar
Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
22s

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"
Formula 1 / Son dakika

Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"
Formula 1 / Son dakika

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"
Formula 1 / Son dakika

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?

Alonso, Abiteboul'ün ayrılığına rağmen Alpine'de iyi hissediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, Abiteboul'ün ayrılığına rağmen Alpine'de iyi hissediyor

Marko: "Schumacher motivasyonunu kaybetmemeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Schumacher motivasyonunu kaybetmemeli"

Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu

Son Haberler

Marko: "Schumacher motivasyonunu kaybetmemeli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Schumacher motivasyonunu kaybetmemeli"

Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"
F1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.