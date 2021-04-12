Berger: "Ferrari her zaman geri dönmeyi başarır"

Ferrari, 2020 sezonunda tarihinin en kötü yıllarından birini geçirdi ve sezonu sadece üç podyumla, altıncı sırada noktalayabildi.

Bu yıl takım ilerleme kaydetmeyi başardı ancak hâlâ podyuma çıkabilecek tempoda değiller.

Bundan ötürü İtalyan ekip, temkinli kalmayı tercih ediyor ve gelecek yıl hakkında pek de olumlu konuşmuyor.

80'lerin sonlarında ve 90'ların başında Scuderia Ferrari için yarışan eski Formula 1 pilotu Gerhard Berger, takımın yakın gelecekte tekrar şampiyonluk mücadelesine döneceğini düşünüyor.

Berger, “Ferrari'yi seviyorum, bu yüzden daha önceki başarılarına ulaşamadıklarını görmek beni gerçekten çok üzüyor."

"Fakat her zaman durumu telafi etmeyi ve geri dönmeyi başardılar. İhtiyacımız olan şey bu, çünkü onların varlığı şampiyonluk mücadelesini daha ilginç kılıyor."

"Şimdi şampiyonluk için Red Bull Racing, Mercedes ile savaşıyor, ancak Ferrari'nin bu mücadeleye dahil olması harika olurdu. Bunun önümüzdeki birkaç yıl içinde olacağına eminim. Kesinlikle geri dönecekler."

"McLaren'a bakarsanız, onlar bile çok zor bir dönem geçirdi. Oysa benim dönemimde yani 80'lerde, Ferrari'den bile daha başarılı bir ekipti. Herkesin yenmek istediği takım onlardı, ben de 1990'da Ferrari'den oraya geçtim. Ancak bir noktada, McLaren'ın sonuçları kötüleşmeye başladı."

"Formula 1'de sürekli bir başarı yakalamak zordur. Çünkü nesiller değişir, yeni teknolojiler ortaya çıkar, yeni mühendisler gelir ve tüm bunlar sonuçları doğrudan etkiler. Bu yüzden takımı iyi durumda tutmak çok zor. Son döneme bakarsanız, McLaren yine zor bir dönem geçirdi. Fakat şimdi yavaş yavaş toparlanıyorlar." dedi.