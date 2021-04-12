Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
222 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
244 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu Sonraki / Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"
Formula 1 / Son dakika

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

Ekleyen:
, Editör

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, şu noktada Aston Martin'in kendilerinin rakibi olmadığını, ancak geri dönebileceklerini belirtti.

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

AlphaTauri, sezon öncesi testlerinin öne çıkan ekiplerinden biriydi ve Bahreyn GP hafta sonunda da yine etkileyici işler yaptılar.

Buna karşılık yarışta Pierre Gasly, ön kanadını kırdığı için  tam potansiyelini gösteremedi. Yuki Tsunoda ise sıralama turlarındaki lastik hatasından ötürü son bölüme kalamadı ve yarışa gerilerden başladı.

Speedweek ile yaptığı röportajda AlphaTauri takım patronu Franz Tost, şampiyonada ilk beşi hedeflemeleri gerektiğini söyledi.

Tost, "Pierre'in Bahreyn'deki sıralama performansı çok iyiydi. Neredeyse dördüncü oluyordu. Yuki'nin lastik seçiminde hata yaptık, yumuşak lastiklere ihtiyacı vardı."

"Pierre yarışa iyi başladı ancak Nikita Mazepin'in kazasından sonra piste giren güvenlik aracı bizi çok etkiledi. Orta lastiklerinin ısınması daha uzun sürdü ve yumuşak lastikli rakiplerine kıyasla dezavantajlıydı. Birkaç sıra kaybetti ve ön kanadına da hasar verdi. Aslında yarışı orada bitmişti."

"Yuki içinse en önemli şey mesafe kat etmesiydi. Her şeyi doğru yaptı ve kusursuz bir sürüş çıkardı. Dokuzunculuk iyiydi ama sekizinci ve hatta yedinci bile olabilirdi. Pierre sorun yaşamsa muhtemelen dördüncü veya beşinci olabilirdi. Yani çok iyi puanlar kaybettik."

"Bu yıl şaside kaydettiğimiz ilerleme çok büyük değil, asıl adımı çok daha güçlü olan Honda motoru sayesinde attık. Artışın %70'i Honda'dan, %30'u şasiden kaynaklanıyor. Bu yıl düzeli olarak üçüncü bölüme kalmamızı ve yarışta puanlar almamızı bekliyorum. Şampiyonada ilk beşe girmek, takım için bir hedef olmalı." dedi.

Beşincilik savaşındaki rakipleri sorulduğunda Tost, "McLaren, Ferrari ve Alpine. Alfa Romeo'yu da buna dahil edeceğim." yanıtını verirken, Aston Martin'in sorulması üzerine, "Şu anda değiller. Fakat bu takım daha önce hızlı şekilde yetişebileceklerini kanıtladı." açıklamasını yaptı.

paylaşım
yorumlar
Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu

Önceki haber

Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu

Sonraki haber

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

12s
2
Formula 1

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

1s
3
Formula 1

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?

15s
4
Formula 1

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"

28 dk
5
Formula 1

Leclerc: "Amacım Ferrari'yi zirveye taşımak"

18s
Son Haberler
Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"
F1

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"

28dk
Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"
F1

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

1s
Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu
F1

Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu

2s
Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış
F1

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

11s
Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu
F1

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

12s
Son Videolar
Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
20s

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"
Formula 1 / Son dakika

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu
Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

Alonso, Abiteboul'ün ayrılığına rağmen Alpine'de iyi hissediyor
Formula 1 / Son dakika

Alonso, Abiteboul'ün ayrılığına rağmen Alpine'de iyi hissediyor

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"

Leclerc: "Amacım Ferrari'yi zirveye taşımak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Amacım Ferrari'yi zirveye taşımak"

Brundle’a göre, eğim tartışmaları "dikkat dağıtmak için" yapılıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brundle’a göre, eğim tartışmaları "dikkat dağıtmak için" yapılıyor

Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

Son Haberler

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"
F1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.