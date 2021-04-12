Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

AlphaTauri, sezon öncesi testlerinin öne çıkan ekiplerinden biriydi ve Bahreyn GP hafta sonunda da yine etkileyici işler yaptılar.

Buna karşılık yarışta Pierre Gasly, ön kanadını kırdığı için tam potansiyelini gösteremedi. Yuki Tsunoda ise sıralama turlarındaki lastik hatasından ötürü son bölüme kalamadı ve yarışa gerilerden başladı.

Speedweek ile yaptığı röportajda AlphaTauri takım patronu Franz Tost, şampiyonada ilk beşi hedeflemeleri gerektiğini söyledi.

Tost, "Pierre'in Bahreyn'deki sıralama performansı çok iyiydi. Neredeyse dördüncü oluyordu. Yuki'nin lastik seçiminde hata yaptık, yumuşak lastiklere ihtiyacı vardı."

"Pierre yarışa iyi başladı ancak Nikita Mazepin'in kazasından sonra piste giren güvenlik aracı bizi çok etkiledi. Orta lastiklerinin ısınması daha uzun sürdü ve yumuşak lastikli rakiplerine kıyasla dezavantajlıydı. Birkaç sıra kaybetti ve ön kanadına da hasar verdi. Aslında yarışı orada bitmişti."

"Yuki içinse en önemli şey mesafe kat etmesiydi. Her şeyi doğru yaptı ve kusursuz bir sürüş çıkardı. Dokuzunculuk iyiydi ama sekizinci ve hatta yedinci bile olabilirdi. Pierre sorun yaşamsa muhtemelen dördüncü veya beşinci olabilirdi. Yani çok iyi puanlar kaybettik."

"Bu yıl şaside kaydettiğimiz ilerleme çok büyük değil, asıl adımı çok daha güçlü olan Honda motoru sayesinde attık. Artışın %70'i Honda'dan, %30'u şasiden kaynaklanıyor. Bu yıl düzeli olarak üçüncü bölüme kalmamızı ve yarışta puanlar almamızı bekliyorum. Şampiyonada ilk beşe girmek, takım için bir hedef olmalı." dedi.

Beşincilik savaşındaki rakipleri sorulduğunda Tost, "McLaren, Ferrari ve Alpine. Alfa Romeo'yu da buna dahil edeceğim." yanıtını verirken, Aston Martin'in sorulması üzerine, "Şu anda değiller. Fakat bu takım daha önce hızlı şekilde yetişebileceklerini kanıtladı." açıklamasını yaptı.