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Formula 1 Hollanda GP

Marko: "Şampiyonluk tehlikede"

Helmut Marko, şampiyonluk mücadelesinin tehlikede olduğunu söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen ve Lando Norris arasındaki tempo farkından dolayı endişeli.

Marko, takımın daha fazla gelişim kaydetmesi gerektiğini belirterek, McLaren’ın son yarışlarda farkı kapattığını söyledi.

Helmut Marko, yarış sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu sonuç endişe verici."

"Özellikle Lando'nun DRS olmadan attığı son turunu dikkate alırsak, Max'in de dediği gibi takım daha fazla çalışmalı ve iyileştirmeler bulmalı. Aksi takdirde şampiyonluk tehlikede."

"Aracı daha iyi anlamalıyız, böylece daha fazla denge bulabiliriz."

"Daha fazla denge, pilot için daha fazla güven ve daha az lastik aşınması demektir."

"Ancak güncellemelerin teorik olarak değil, süre olarak da gerçek bir iyileşme sağlaması gerekiyor."

"Start'ı kazansaydık yarışı kazanabileceğimize inanıyorduk ama en büyük sorun, lastik aşınmamızın McLaren'inkinden çok daha kötü olmasıydı ve yapılacak bir şey yoktu."

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