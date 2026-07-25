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Formula 1 Macaristan GP

Hakemler kararını açıkladı: Hamilton, Macaristan GP'de 3 sıra ceza aldı!

Macaristan GP sıralama turlarında Oscar Piastri’yi engellediği gerekçesiyle inceleme altında olan Lewis Hamilton’a 3 sıra ceza verildi.

Neşe Akkoyun
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Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Marc Fleury

Hungaroring’deki sıralama turlarını 2. sırada tamamlayan Lewis Hamilton, seans sonrasında Oscar Piastri ile yaşadığı engelleme olayı nedeniyle hakem kurulu tarafından inceleme altına alınmıştı. Hakemlerin kararına göre Hamilton, 3 sıra grid cezasına çarptırıldı.

Q3’ün son anlarında yaşanan olayda, turunu tamamladıktan sonra yarış çizgisinde yavaş seyreden Hamilton’ın, hızlı turunda gelen McLaren pilotu Piastri’yi engellediği kararına varıldı.

Alınan bu kararın ardından Macaristan GP start dizilimi yeniden şekillendi:

  1. Sıra: Lando Norris (sabit)
  2.  Sıra: Charles Leclerc (1 sıra yükseldi)
  3. Sıra: Kimi Antonelli (1 sıra yükseldi)
  4. Sıra: Oscar Piastri (1 sıra yükseldi)
  5. Sıra: Lewis Hamilton (3 sıra geriledi)
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Hakemlerin resmi açıklamasında, Hamilton’ın telsiz uyarısını geç aldığı ve yarış çizgisinden çekilmediği kaydedildi: "1. viraja yaklaşırken 44 numaralı araç (Hamilton), yarış çizgisi üzerinde belirgin şekilde düşük bir hızda seyretmekteydi. Bu esnada 81 numaralı araç (Piastri) hızlı turunda viraja yaklaşmaktaydı.”

“44 numaralı aracın pilotu, hızlı turunu henüz bitirdiğini ve yaklaşan 81 numaralı araçla ilgili takım telsizi mesajını zamanında alamadığını ifade etmiştir. Ayrıca aracın pistteki konumu nedeniyle aynalarında görünmediğini belirtmiştir.” 

“Hızlı turunda olan 81 numaralı araç ise pist dışına taşarak kaçınma manevrası yapmak ve turunu iptal etmek zorunda kalmıştır.”

“Mevcut kanıtları inceleyen Hakemler, 44 numaralı aracın sıralama turlarında 81 numaralı aracı 'gereksiz yere engellediğine' karar vermiştir."

“Karar sonucunda 44 numaralı araca 3 grid cezası verilmiştir.”

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