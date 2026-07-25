Verstappen: “Sorunumuz lastik aşınması değil, "araç aşınması”

Hungaroring’deki sıralama turlarında aradığı ritmi bulmakta zorlanan dünya şampiyonu Max Verstappen, seans sonrasında telsizdeki tepkisini basın röportajına da taşıdı. Hafta sonu boyunca değişken bir performans sergileyen Red Bull aracında aerodinamik olarak bir şeylerin ters gittiğini belirten Hollandalı pilot, pazar günkü yarış öncesinde karamsar bir tablo çizdi.

Sıralama seansı boyunca performansının kademeli olarak düştüğünü ifade eden Verstappen, sorunun doğrudan yere basma gücü kaybıyla ilgili olduğunu vurguladı: "Her seferinde farklı bir sorunla karşılaşıyoruz.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

“Bizim sorunumuz lastik aşınması değil, resmen 'araç aşınması'. Bu çok büyük bir problem çünkü sıralama turlarında attığım her tur, bir önceki turumdan daha kötüydü.”

“Aerodinamik açıdan kesinlikle bir şeyler eksikti ve sıralama turlarında bu durum bizi tamamen bitirdi.”

“Yarın da aynı şeyi yaşarsak yarış bizim için başlamadan biter. Yine ciddi miktarda yere basma gücü kaybettik, bunun nasıl olduğuna anlam vermek çok zor.”

“Bütün yıl böyle geçti; her zaman ters giden yeni bir şey çıkıyor."