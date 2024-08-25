Wolff: "Performansımızın düşmesi çok şaşırtıcı"
Toto Wolff, Mercedes'in Hollanda GP'si performansını değerlendirdi.
Totto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Erik Junius
Mercedes, geçtiğimiz haftalarda gösterdiği güçlü performansı bu hafta sonu tekrarlayamadı.
Takım patronu Toto Wolff, yarış sonrası yaptığı açıklamada Mercedes'in beklenmedik bir şekilde geriye düştüğünü ve bu durumun detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti.
Wolff, yarışın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tam anlamıyla kötü bir hafta sonuydu ve çok şaşırtıcıydı."
"Üç hafta önce birinci ve ikinci olduğumuz bir yarıştan sonra, bugün yedinci ve sekizinci sırada yer almak gerçekten kafa karıştırıcı."
"Verilere bakmamız ve incelememiz gereken çok şey var."
"Bugün aracımız yeterince iyi değildi."
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