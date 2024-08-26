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Formula 1 Hollanda GP

Jos Verstappen: "Takımda işler yolunda gitmiyor"

Jos Verstappen, Red Bull’un Zandvoort'ta eski parçalara dönme stratejisini eleştirdi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Jos Verstappen

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Jos Verstappen

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull, bu sezon araç geliştirme sürecinde karşılaştığı zorluklar nedeniyle zor durumda kalırken, rakipleri aradaki farkı hızla kapatıyor.

Diğer taraftan Max Verstappen’in babası Jos Verstappen, takımın Zandvoort'ta eski parçalara dönme taktiğini sert bir dille eleştirdi.

Jos, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Belki bunu söylememeliyim ama yine de söyleyeceğim. Bu yılın başındaki araca geri dönmek zorunda kalmanız, işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor."  

"Max bunun geleceğini biliyordu. Bu şekilde yılın geri kalanında işlerin çok zor olacağı aşikar. Max elinden gelenin en iyisini yapıyor ama bu işi bitirecek araca sahip değil. İkinci sıradan başlaması bile başlı başına bir mucizeydi."

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