Jos Verstappen: "Takımda işler yolunda gitmiyor"
Jos Verstappen, Red Bull’un Zandvoort'ta eski parçalara dönme stratejisini eleştirdi.
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Jos Verstappen
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull, bu sezon araç geliştirme sürecinde karşılaştığı zorluklar nedeniyle zor durumda kalırken, rakipleri aradaki farkı hızla kapatıyor.
Diğer taraftan Max Verstappen’in babası Jos Verstappen, takımın Zandvoort'ta eski parçalara dönme taktiğini sert bir dille eleştirdi.
Jos, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Belki bunu söylememeliyim ama yine de söyleyeceğim. Bu yılın başındaki araca geri dönmek zorunda kalmanız, işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor."
"Max bunun geleceğini biliyordu. Bu şekilde yılın geri kalanında işlerin çok zor olacağı aşikar. Max elinden gelenin en iyisini yapıyor ama bu işi bitirecek araca sahip değil. İkinci sıradan başlaması bile başlı başına bir mucizeydi."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Verstappen'in Le Mans'da babasıyla beraber yarışma hayali suya düştü
Marko, Red Bull'daki iç çekişmelerin sona ermesi gerektiğini düşünüyor
Jos Verstappen: “Yarış beklediğimden daha heyecanlıydı”
Verstappen: "Red Bull aracında bir şeyler ters gidiyor"
Marko: "Şampiyonluk tehlikede"
Horner: "Yeniden zirveye çıkacak güce sahibiz"
Son Haberler
Jos Verstappen: "Horner takımı yeniden toparlarsa şaşırırım"
Leclerc: "Neden bu kadar hızlandığımızı bilmiyoruz"
Hamilton: "Yarışa Russell ile aynı yerden başlasaydım podyuma çıkabilirdim"
Horner: "Zandvoort'ta yere basma gücü 'kumarı' oynadık"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar