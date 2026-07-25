Formula 4 İtalya 1. Yarış: Temsilcimiz Alp Aksoy, Mugello’da ilk yarıştan puanla ayrıldı!

İtalya F4 Şampiyonası’nın dördüncü ayağında Mugello pistinde gerçekleştirilen sıralama turları büyük heyecana sahne oldu. Jenzer Motorsport pilotu Elia Weiss ile Prema Racing adına yarışan David Cosma-Cristofor, sıralama seanslarını 1:49.035’lik tamamen aynı tur derecesiyle tamamladı.

Kurallar gereği eşit zamanlarda en hızlı turu daha önce atan pilot avantaj elde etti ve böylece günün en hızlı ismi Elia Weiss oldu. Alman pilot, Grup A’nın lideri olarak ikinci ve üçüncü yarış için pole pozisyonunu kazanırken, Grup B’de yer alan Cosma-Cristofor ise birinci yarış’ta pole pozisyonundan başlama hakkını elde etti.

İlk sıralama seansında Weiss’in en yakın rakibi, Prema Racing pilotu temsilcimiz Alp Aksoy oldu. Genç temsilcimiz liderin 0.333 saniye gerisinde ikinci sırayı alarak Grup C’nin en hızlı ismi olmayı başardı. Bu sonuçla Alp Aksoy, hem birinci yarış (B-C grupları) hem de üçüncü yarışta (A-C grupları) için ön sıradan start alacak.

Büyük mücadeleye sahne olan yarışta Prema Racing adına mücadele eden temsilcimiz Alp Aksoy, takım arkadaşı Christian Costoya ile yedincilik mücadelesinde uzun süre tekerlek tekerleğe bir yarış sergiledi. Çekişmeli geçen mücadelenin ardından temsilcimiz Alp Aksoy, sekizinci sırada damalı bayrağı gördü.

McLaren Gelişim Programı pilotu olan Christian Costoya güçlü rakipleri arasındaki istikrarlı performansıyla dikkat çekerken dokuzuncu sırayı aldı.

Yarışın ilk 10 sırası, Jenzer Motorsport pilotu Teo Borenstein’ın 10. sırada yer almasıyla tamamlandı. Borenstein’ın ardından Van Amersfoort Racing adına yarışan Polonyalı Alex Ruta ve US Racing pilotu Avustralyalı Noah Killion sıralandı.

Yarış boyunca istikrarlı bir performans ortaya koyan genç temsilcimiz, güçlü rakipleri arasında yaptığı ataklarla dikkat çekerken, elde ettiği sonuçla hafta sonunun devamındaki yarışlar öncesinde önemli bir avantaj yakaladı. Temsilcimiz, Alp Aksoy, Mugello’daki kalan yarışlarda daha üst sıralar için mücadele edecek.