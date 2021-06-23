Marko: "Perez şu anda Bottas'tan daha iyi bir iş yapıyor"

Red Bull önceki iki yılda Pierre Gasly ve Alex Albon'un yeterince güçlü olmamasından ötürü stratejik anlamda hep eli zayıf olan taraf olmuştu.

Ancak takıma lastikleri çok iyi yöneten ve oldukça tecrübeli olan Sergio Perez'in gelişi, Red Bull için büyük bir destek oldu.

Avusturyalı ekip, Fransa'da Perez'i uzun süre pistte tuttu ve Meksikalı pilot da lastiklerine iyi şekilde bakarak, son bölüm için avantaj elde etti.

Bu, Perez'in podyuma çıkmasını sağladığı gibi, Mercedes'in farklı stratejiler denemesini de engellemiş oldu.

Mercedes patronu Toto Wolff, bu durumu şöyle açıklıyor: "Perez eğer pit aralığında olmasaydı, en azından bir araçla çift pit stop denerdik ve Red Bull için durumu zorlaştırırdık."

Bunun yerine Red Bull, Max Verstappen'le çift pit stop yaptı ve zafere ulaşmayı başardı.

Helmut Marko, F1-Insider.com'a verdiği demeçte "Perez'i bu yüzden takıma getirdik. Ona boşuna lastiklere fısıldayan adam denmiyor. Bu sayede Fransa'da tek pit stoplu bir yarış çıkardı. İlk pit stoptan önce Mercedes'e onları tedirgin edecek kadar yakındı. Aynı stratejiyi tercih eden Bottas'ı geçti. Perez şu anda Bottas'tan daha iyi bir iş çıkarıyor. Bu, çok açık. Bu da tam olarak istediğimiz ve ihtiyacımız olan şey. Son yıllarda eksik olan şey buydu. Perez tecrübesi ve hızıyla Max'e yakın olabilir. Diğer pilotlar bunu tutarlı şekilde yapmayı başaramadılar."

Marko ayrıca "Wingman" olarak tabir edilen ikinci pilot/destekçi rolü üstlenmediğine dikkat çekti ve şöyle dedi: "Hayır, o sadece Max için bir wingman olarak hareket etmiyor. Max'in Bakü'de olduğu gibi şanssızlıklar yaşadığında, Sergio'nun bizim için yarışı kazanmak adına hemen orada yer alması gerekiyor."

"Mercedes, son birkaç yılda baskın oldukları için kullandıkları taktikleri artık kullanamıyorlar ve hata yaptıklarını görüyoruz."

"Perez gelecekte daha da güçlenecek ve Mercedes üzerindeki baskı daha da artacak."

Max Verstappen, Red Bull Racing, and Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images