Pirelli, 2021 sezonu için yeni lastikler hazırlıyor!

Fransa Grand Prix'sinde lastiklerin basınçlarını kontrol eden yeni ve daha sıkı testlerin getirilmesinin ardından bu konu gündemden kalkmış gibi duruyordu ancak F1, yeni ve yakın gelecekte uygulanabilecek bir çözüm arıyor.

Lastiklerin basınçları artık garajdan piste çıkılana kadar ve yarışın ardından da ölçülüyor. Buna ek olarak, lastik battaniyelerinin de araçlardan garajdan çıkılacak son ana kadar çıkarılmamasına karar verildi.

Azerbaycan Grand Prix'sindeki patlamalarının ardından Fransa'da pilotlar ve Pirelli arasında bir toplantı düzenlenmesi planlanmış ama pilotlar bu toplantıya katılmamıştı.

O hafta sonu pilotların bu sefer katıldığı bir toplantı düzenlenmiş ve Motorsport.com'dan gelen bilgilere göre, pilotlar, Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola'yla gerçekleştirdikleri görüşmede İtalyan şirketten yeni bir lastik üretmesini istemiş.

Pilotlar, bu lastiklerin şu ankilerden bile daha sert bir lastik gövdesine/iskeletine sahip olmasını ve ortaya çıkabilecek her türlü yüke dayanabilmesini istiyor.

Pirelli, gelecek sene kullanılacak 18 inçlik lastiklerin üretimi esnasında önemli bilgiler topladı ve daha güçlü lastik üretim yöntemleri buldu. İtalyan şirket, sürücülerin isteklerinin ardından bu yöntemleri bu sezon kullanılan 13 inçlik lastiklerinde uygulayarak, pilotların istediği gibi daha sert lastikler üretebilir.

Pirelli bu lastiği hemen üretebilecek durumda olduğunu belirtmiş ancak basınçların sadece 2 psi arttırılması bile aracın dengesinde, yol tutuşunda ve lastik ömründe büyük değişimlere neden olabilirken, yeni lastiklerin test yapılmadan kullanılması söz konusu olamaz.

Planlar, yaz arasından önceki bir antrenman seansında bu lastiklerle kolektif bir test yapılması ve ardından da yeni lastiğin yaz arasından sonra hemen kullanılmaya başlanması yönünde.

Üst üste iki yarışın yapılacağı Red Bull Ring'de de takımlar bir antrenman seansını bu testlere harcamaya sıcak bakabilir. Ayrıca böylece yeni lastiklerin yapımına daha erken başlanmış olur.

Söylentiler bu yeni, sert lastiklerle ilk kez Belçika Grand Prix'sinde yarışılacağını belirtiyor.

Bu fikir, gerçekleştirilebilir bir fikir ancak yeni lastiklerin performans olarak eski lastiklerle aynı seviyede olduğuna emin olunmadan bu lastiklerin kullanılması beklenilmiyor.

Buna ek olarak, Formula 1'de ne zaman bir değişim olsa her zaman bazı takımlar bu değişimlere diğerlerinden daha iyi adapte olmuştur.

Red Bull ve Mercedes arasında saniyenin onda biri farklarla belirlenen bir şampiyonluk mücadelesi devam ederken, iki takımın da şampiyonada büyük etkiler yaratabilecek bu yeni gelişmeye vereceği tepkiyi görmek ilginç olacak.

Geçtiğimiz pazar günü Pirelli'nin misafirhanesinde Mario Isola ve F1'in CEO'su Stefano Domenicali'yle birlikte görüntülenen Toto Wolff, muhtemelen bu gelişmeye sevinecektir çünkü tüm sene boyunca hamur sertleştikçe daha iyi performans gösteren W12 aracı, sert lastiklerle daha hızlı olacaktır.

Red Bull'un şampiyonadaki ana rakibi Mercedes, sert lastiklerle daha iyi performansa sahip olurken, Helmut Marko ve Red Bull cephesinin bu gelişmeyi nasıl karşılayacağı da merak konusu.

Eğer bu plan daha da ilerlerse ve bu lastiklere geçilme konusu F1 Komisyonu toplantısında oylamaya sunulursa, bu planın uygulanabilmesi için 10 takımdan 8'inin yeni lastiklere "evet" oyu vermesi gerecek.

Pirelli tires on the Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images





