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Wolff, Red Bull'un yeni motorla performans kazandığından emin

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes patronu Toto Wolff, Red Bull patronu Christian Horner'ın yorumlarına rağmen Avusturyalı ekibin yeni Honda motoruyla ilerleme kaydettiğinden emin görünüyor.

Wolff, Red Bull'un yeni motorla performans kazandığından emin

Red Bull RB16B'nin düzlüklerdeki etkileyici hızı, Max Verstappen'in Paul Ricard'da etkileyici bir galibiyet galibiyete ulaşmasına yardımcı olmuştu.

Red Bull, hafta sonu boyunca Mercedes'e kıyasla daha düşük bir yere basma gücü paketi seçti ve bu da düzlüklerde daha hızlı olmalarına yardımcı olan bir faktördü.

Fakat Mercedes, artan bu gücün arkasında motor gücünün de yattığını düşünüyor çünkü Honda motorlu Red Bull ve AlphaTauri, Fransa GP'de bu yılki ikinci güç ünitesine geçtiler.

Mercedes patronu Wolff, Avusturyalı ekibin yeni güç ünitesiyle ileriye doğru iyi bir adım attığını iddia ederken, Red Bull takım patronu Christian Horner kuralların buna izin vermediğini ve temelde aynı üniteyi kullandıklarını söyleyerek bu yorumları reddetti.

Ancak Speed Week'e konuşan Wolff, bu konuda yeni yorumlarda bulundu.

Wolff, "Eğer dayanıklılığı artırırsanız, performansı geliştirebilirsiniz. Yani neredeyse aynı donanıma sahip olsanız bile belki de daha fazla performans elde etmiş olursunuz."

"Açıkçası ileriye doğru büyük bir adım attılar ki bu bizim yaptığımız daha büyüktü. Bunu düzlüklerde görebiliyorsunuz. Şu anda onları geçmek mümkün değil." dedi.

Bu konuda konuşan Honda F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe ise şöyle dedi: "Güç ünitesi her zaman aynı ama enerji yönetimini nasıl kullanacağımızı her yarış daha iyi öğreniyoruz. Her pistin özelliklerine bakıyoruz ve bugünkü ilerlemenin bu tür günlük ilerlemelerle bağlantılı olduğunu düşünüyorum."

Teorilerden biri, Mercedes'in mevcut aracın gelişimini bırakarak tamamen 2022'ye odaklanması ve bundan ötürü geride kalması gibi görünüyor.

2021'de şampiyon olmakla sonraki üç yılda şampiyon olmanın önemi hakkında konuşan Wolff, "Hepsi benim için aynı derecede önemli. Fakat 2022 düzenlemeleri birkaç yıl boyunca yürürlükte kalacağı için, bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor ve bu yüzden bunun için yaptığımız çalışmalar, şu anki araç üzerinde yaptığımız çalışmalardan daha fazla." dedi.

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Ferrari, Mission Winnow logosuyla ilgili sorunlara rağmen Philip Morris'le yeni anlaşma için görüşüyor

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