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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes'in blöfünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz"

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, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in araçlarının hızıyla ilgili blöf yaptığını, ancak ne kadar blöf yaptıklarını bilmenin zor olduğunu dile getirdi.

Marko: "Mercedes'in blöfünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz"

Mercedes, sezon öncesi testlerinin ardından Red Bull'u favori ilan etti ve aracın özellikle arka kısmıyla alakalı büyük  denge sorunları olduğunu açıkladı.

Lewis Hamilton, dünkü basın toplantısında dahi kendilerinin en iyi araca sahip olmadığını dile getirerek, durumun iyi olmadığını işaret etti.

Ancak Max Verstappen ve Red Bull, "favori" etiketini kabul etmiyor ve Mercedes'in blöf yaptığını düşünüyor.

Helmut Marko, RB16B'nin çok iyi bir araç olduğunu düşünse bile, Mercedes'in blöf yaptığından emin.

Marko, Kronen Zeitung'a şöyle konuştu: "Bizim için durum olumlu görünüyor."

"RB16B, Max'in Red Bull'dan aldığı en iyi araç! Aerodinami konseptimizin büyük bir avantaj sağlayacağı pistler var, ancak şampiyonluk için savaşmak istiyorsanız, aracınızın her yerde hızlı olması gerekiyor ve tam olarak üzerinde çalıştığımız şey bu."

"Mercedes'in testlerde biraz blöf yaptığını biliyoruz, ancak bu blöfün ne ölçüde  gerçek olduğunu bilmiyoruz. Araçlarının arka tarafının yeterince dengeli olmadığı herkes tarafından görülen bir şey ve Mercedes bu sorunu çözene kadar önde olacağız."

"Önceden sezonda başında geride kalıyorduk ve sonrasında aradaki farkı kapatmaya çalışıyorduk. Şimdi Mercedes'in çözmesi gereken sorunlar var ve onlar bunun için çaba harcarken, biz de kendi aracımızı en iyi hale getirmek için çaba gösterebiliriz."

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Editör Kemal Şengül

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