Bahreyn GP: Sezonun ilk teknik fotoğrafları

Mercedes W12 güç ünitesi yerleşimi kıyaslaması 1 / 37 Fotoğraf: Giorgi Piola Mercedes W12'nin motor kapağının sökülmüş halini geçen seneki araçla kıyasladığımızda, motor kapağının üstünde yer alan şişkinliğin nereden kaynaklandığını yeşil bölgede görüyoruz.

Mercedes W12 detay 2 / 37 Fotoğraf: Giorgi Piola Mercedes'in ön süspansiyon ve fren kanalına ait detayları gösteren bir fotoğraf. Fren tamburu henüz yerleştirilmediği için hava akımını tekerlekten dışarı atacak boru sistemini daha iyi görüyorsunuz.

Aston Martin AMR21 detay 3 / 37 Fotoğraf: Giorgi Piola Sidepod bölgesini ayrıntılı bir şekilde gösteren fotoğraf. Sidepod kaza barının altında yer alan ve sidepodun altında bulunan elektroniklerin soğutulmasına yarayan küçük hava girişini görebilirsiniz.

Williams FW43B arka detay 4 / 37 Fotoğraf: Giorgi Piola Williams FW43B'nin arka tarafı, Mercedes güç ünitesinin nasıl yerleştirildiğine ve soğutmaya dair bir fikir edinmemizi sağlıyor. Tabanın arka tekerleklerin ön tarafına denk gelen kısmında yer alan üçlü kanatçıklara dikkat. Arka fren tamburu üzerinde yer alan kıvrımlı kanatçıklar, o bölgeden geçen hava akımını istenen şekilde yönlendirmeye yarıyor.

Ferrari SF21 ön fren tamburu 5 / 37 Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari'nin 2021 ön fren kanalı daha kare bir yapıya ve iç kanallara sahip.

Mercedes W12 soğutma detay 6 / 37 Fotoğraf: Giorgi Piola Perşembe günkü teknik kontrollerde Mercedes W12 üzerinde büyük soğutma kanalları bulunuyordu. Bu arada halo ile hava girişi arasındaki bölgeye kanat eklendiği dikkatlerden kaçmıyor.

Ferrari SF21 S-kanal detay 7 / 37 Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari'nin 2021 için hazırladığı yeni burun tasarımında ön kanat bağlantıları, burun altında yer alan pelerin kanat bölgesi için daraltılmış durumda. Bu arada burun altındaki S-kanal girişini daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz.

Alfa Romeo Racing C41 taban detay 8 / 37 Fotoğraf: Giorgi Piola Alfa Romeo C41'in tabanının ön kısmındaki basamaklı bölümde Gurney kanatçıkları kullanılırken, onların arasında tabanın daralmaya başladığı bölümde hava akımını dışarı doğru yönlendirecek iki kanat bulunuyor.

Mercedes W12 9 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo Mercedes'in güç ünitesi yerleşimini gösteren bir başka fotoğraf.

Mercedes W12 detay 10 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo W12'deki yeni ön fren kanalı düzenlemesinde girişin ters çevrildiğini ve daha geniş bölümün artık altta yer aldığını görüyoruz. Bunu yaparken takım geçen sezon üst tarafta kullanılan bazı kanalları kaldırdı. Bu da fren kanalının alt tarafında bulunan kanalların artık daha büyük ve daha çok sayıda olmasını sağladı.

Mercedes W12 difüzör 11 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo

Red Bull RB16B güç ünitesi 12 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo Motor kapağının çıkarılmasının ardından Red Bull RB16B'nin güç ünitesi yerleşimi daha iyi görüntülendi. Güç ünitesinin üzerinde eyer şeklinde soğutma tasarımı kullanılıyor.

Mercedes W12 arka kanat 13 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo Arka kanat kenar plakasında yer alan yukarı yönlü yüzey kanatçıkları, bu açıdan da görülebiliyor.

Williams FW43B sidepod detay 14 / 37 Fotoğraf: Giorgi Piola Williams FW43B'nin sidepod bölgesini gösteren bu fotoğraf, hava akımının olası yönünü net bir şekilde gösteriyor. Sidepod yanında yer alan dikey deflektör kanatları ön tekerlekten gelen türbülanslı havayı dışarıda tutarken sidepodun altındaki kesikten tabana doğru hava akımının yönlendirilmesi sağlanıyor.

Mercedes W12 taban detay 15 / 37 Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren MCL35M ön süspansiyon detay 16 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo

McLaren MCL35M ön fren detay 17 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo McLaren MLC35M’in fren tamburu takılmadan önceki görüntüsü. Alt kısımda frenleri soğutması için bir kanal oluşturulmuş durumda.

McLaren MCL35M detay 18 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo McLaren'ın Mercedes güç ünitesinin üzerinde de eyer tarzında soğutma sistemi yer alıyor.

Mercedes W12 detay 19 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo Mercedes W12'ye ait bu fotoğrafta vites kutusu bölgesinin ne kadar dar paketlendiği ve arka süspansiyonların aerodinamik fayda sağlaması için ne kadar yüksek konumlandırıldığı görülüyor.

Haas VF-21 detay 20 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo

Alpine A521arka süspansiyon ve fren kanalı 21 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo Alpine A521’in arka fren kanalı ve yükseltilmiş süspansiyon tasarımı

Mercedes W12 bargeboards ve sidepod detay 22 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo Mercedes W12’nin sidepod ve bargeboard bölümü kış döneminde kullanılanın aynısı

Aston Martin AMR21 detay 23 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo Aston Martin AMR21'in arkasında Mercedes'in geçen sene kullandığı vites kutusu ve arka süspansiyon tasarımı yer alıyor.

Ferrari SF21 detay 24 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo Ferrari, son senelerde olduğu gibi "yüksüz" ön kanat tasarımını kullanıyor. Bu tasarımda flaplerin iç kısmı Y250 girdabını oluşturacak şekilde agresif tasarlanırken, dış kısmı kenar plakasına gittikçe alçalıyor.

Mercedes W12 ön süspansiyon detay 25 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo

Aston Martin AMR21 detay 26 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo Aston Martin'in ön kanadı, Ferrari'ninki gibi aşırı "yüksüz" bir tasarıma sahip olmasa da onlar da geçmişe göre daha çok Ferrari'ye benzer bir tasarıma sahipler.

Aston Martin AMR21 detay 27 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo

Alpine A521 detay 28 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo

Aston Martin AMR21 detay 29 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo Aston Martin AMR21 ön fren tasarımı. Büyük delikler, içeride toplanan sıcak havanın dışarı atılmasına yardımcı oluyor.

AlphaTauri AT02 detay 30 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo AlphaTauri AT02'nin güç ünitesi yerleşimi. Motor üzerinde eyer adı verilen soğutma sistemi tasarımı yer alıyor.

AlphaTauri AT02 detay 31 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo AlphaTauri'nin ön süspansiyon tasarımı bu sene daha çok Red Bull'un geçen sene kullandığı tasarıma benziyor.

Alpine A521 detay 32 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo Alpine A521'in ön fren kanalında da hava akımını dışarıya atacak bir kanal sistemi yer alıyor.

Alfa Romeo Racing C41 detay 33 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo

AlphaTauri AT02 detay 34 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo

Williams FW43B detay 35 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo Williams FW43B'nin fren tamburunda büyük bir çıkarılabilir panel yer alıyor. Takım bu sayede tüm sistemi dağıtmadan değişiklik yapabiliyor.

AlphaTauri AT02 detail 36 / 37 Fotoğraf: Uncredited Photo An uncovered view of the front brake assembly on the AlphaTauri AT02, with the splitter and its stay also revealed in the background.