Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Bahreyn GP: Sezonun ilk teknik fotoğrafları
2021 Formula 1 Şampiyonası'nun Bahreyn'de gerçekleştirilecek ilk yarışı öncesinde takımların getirdikleri teknik güncellemeleri Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden sizler için derledik.
Mercedes W12 güç ünitesi yerleşimi kıyaslaması
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes W12 detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes'in ön süspansiyon ve fren kanalına ait detayları gösteren bir fotoğraf. Fren tamburu henüz yerleştirilmediği için hava akımını tekerlekten dışarı atacak boru sistemini daha iyi görüyorsunuz.
Aston Martin AMR21 detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Sidepod bölgesini ayrıntılı bir şekilde gösteren fotoğraf. Sidepod kaza barının altında yer alan ve sidepodun altında bulunan elektroniklerin soğutulmasına yarayan küçük hava girişini görebilirsiniz.
Williams FW43B arka detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Williams FW43B'nin arka tarafı, Mercedes güç ünitesinin nasıl yerleştirildiğine ve soğutmaya dair bir fikir edinmemizi sağlıyor. Tabanın arka tekerleklerin ön tarafına denk gelen kısmında yer alan üçlü kanatçıklara dikkat. Arka fren tamburu üzerinde yer alan kıvrımlı kanatçıklar, o bölgeden geçen hava akımını istenen şekilde yönlendirmeye yarıyor.
Ferrari SF21 ön fren tamburu
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes W12 soğutma detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Perşembe günkü teknik kontrollerde Mercedes W12 üzerinde büyük soğutma kanalları bulunuyordu. Bu arada halo ile hava girişi arasındaki bölgeye kanat eklendiği dikkatlerden kaçmıyor.
Ferrari SF21 S-kanal detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari'nin 2021 için hazırladığı yeni burun tasarımında ön kanat bağlantıları, burun altında yer alan pelerin kanat bölgesi için daraltılmış durumda. Bu arada burun altındaki S-kanal girişini daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz.
Alfa Romeo Racing C41 taban detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes W12
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
W12'deki yeni ön fren kanalı düzenlemesinde girişin ters çevrildiğini ve daha geniş bölümün artık altta yer aldığını görüyoruz. Bunu yaparken takım geçen sezon üst tarafta kullanılan bazı kanalları kaldırdı. Bu da fren kanalının alt tarafında bulunan kanalların artık daha büyük ve daha çok sayıda olmasını sağladı.
Mercedes W12 difüzör
Fotoğraf: Uncredited Photo
Red Bull RB16B güç ünitesi
Fotoğraf: Uncredited Photo
Motor kapağının çıkarılmasının ardından Red Bull RB16B'nin güç ünitesi yerleşimi daha iyi görüntülendi. Güç ünitesinin üzerinde eyer şeklinde soğutma tasarımı kullanılıyor.
Mercedes W12 arka kanat
Fotoğraf: Uncredited Photo
Williams FW43B sidepod detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Williams FW43B'nin sidepod bölgesini gösteren bu fotoğraf, hava akımının olası yönünü net bir şekilde gösteriyor. Sidepod yanında yer alan dikey deflektör kanatları ön tekerlekten gelen türbülanslı havayı dışarıda tutarken sidepodun altındaki kesikten tabana doğru hava akımının yönlendirilmesi sağlanıyor.
Mercedes W12 taban detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren MCL35M ön süspansiyon detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
McLaren MCL35M ön fren detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
McLaren MCL35M detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Haas VF-21 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Alpine A521arka süspansiyon ve fren kanalı
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12 bargeboards ve sidepod detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Aston Martin AMR21 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Ferrari SF21 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12 ön süspansiyon detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Aston Martin AMR21 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Aston Martin AMR21 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Alpine A521 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Aston Martin AMR21 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
AlphaTauri AT02 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
AlphaTauri AT02 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Alpine A521 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Alfa Romeo Racing C41 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
AlphaTauri AT02 detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Williams FW43B detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Williams FW43B'nin fren tamburunda büyük bir çıkarılabilir panel yer alıyor. Takım bu sayede tüm sistemi dağıtmadan değişiklik yapabiliyor.
AlphaTauri AT02 detail
Fotoğraf: Uncredited Photo
Williams FW43B detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
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|Bahreyn GP
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