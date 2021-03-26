Tsunoda, ilk yarışı öncesinde heyecanlı

Yuki Tsunoda, bu hafta sonu kariyerinin ilk Formula 1 yarışına katılan üç Formula 1 pilotundan bir tanesi olacak.

Tsunoda, Bahreyn GP öncesi yaptığı açıklamada, "Testler sorunsuz geçti, tamamen sürüşe odaklandım ve kendime güvenerek gelişim kaydettim. Ben en çok etkileyen şey, en yumuşak C5 lastikleriyle attığım turlardı. Kariyerimde hiç böyle bir yol tutuş hissetmemiştim. Lastiklerle çalışmak da dahil olmak üzere çok şey öğrendim ve bu deneyime sahip olmak bu hafta sonu bana çok yardım edecek."

"Testin son gününde ikinci olmayı başardım, elbette biraz fazla DRS kullandım ama araçta kendimi gerçekten rahat hissediyordum. Aracı çok sevdim. Bu hafta sonu için çok heyecanlıyım ve herhangi bir baskı ya da gerginlik hissetmiyorum."

"Sadece Formula 1'de yarışmak için sabırsızlanıyorum çünkü dört yaşında karting yapmaya başladığımdan günden beri Formula 1'de yarışma hayali kuruyorum. Yani gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Aracımız testte çok iyi görünüyordu. Elbette diğerlerinin ne yaptıklarını ve nerede olduklarını tam olarak bilmiyoruz ama bence iyi bir pozisyondayız."

"İyi bir performans gösterebileceğimizi düşünüyorum. Şimdilik neler olacağını bilemiyorum çünkü deneyimim yok. Sadece zorlayacağım. Mümkün olduğunca çok puan toplamayı hedefliyorum. Bu yüzden herhangi bir beklentim yok, ama çok zorlayacağım."

"Kokpitte kendimi çok rahat hissediyorum, aracın sürüşünü seviyorum, herhangi bir özel baskı hissetmiyorum. Sadece ilk yarışa odaklandım ve amacım ilk yarışta puan kazanmak." dedi.

Tsunoda kışın fiziksel olarak çok çalıştığını da ekliyor.

"Özellikle boynum üzerinde çok çalıştım. Imola'daki ilk Formula 1 testime katıldığımda boynumun çok yorulduğunu hissettim. Özellikle frenleme zordu. Hiç böylesine büyük bir şeyle karşılaşmayı beklemiyordum. Temelde boynum üzerine çalışıyorum, çünkü özellikle hızlı virajlarda büyük bir G kuvvetliyle karşılaşıyoruz ve koltuktaki pozisyonu korumak için araçta sabit olmalıyız. Bu yüzden boynum üzerinde çalıştım."

Tsunoda, gridin en kısa boylu pilotu olmasının kendisini nasıl etkilediği sorusuna, "

Benim için küçük bir avantajı var. Ancak bunun büyük bira avantaj olduğunu düşünmüyorum. Ağırlık dağılımında küçük bir avantajı oluyor ama çok değil. Formula 1'de çok büyük bir fark görmüyorum, çünkü araç uzun boylu kişiler için yapılıyor. Bu yüzden öncelikle daha net bir görüş pozisyonu için monokokun içine bolca köpük koymak zorundayız. Pedallara ulaşmak için oldukça özel bir kılıf hazırladık ve mükemmel bir koltuk ayarı yapmak için çok fazla çaba sarf ettik. Yani benim için büyük bir avantajı yok."