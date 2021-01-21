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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Honda ile anlaştık ve artık motorların dondurulmasını bekliyoruz"

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Marko: "Honda ile anlaştık ve artık motorların dondurulmasını bekliyoruz"
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, Editör

Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, 2021 sonrasında Honda motorunu kullanmaya devam etmek için Japon üreticiyle anlaştıklarını ancak resmi imza için FIA'nın motorları dondurma kararı almasını beklediklerini söyledi.

Honda, 2021 sonrasında spordan çekilme kararı aldı ve hem Red Bull hem de AlphaTauri'nin şu anda 2021 sonrası için motor üreticisi bulunmuyor.

Red Bull, 2021 sonrasında tüm bakım masraflarını üstlenerek Honda güç ünitelerini kullanmaya devam etmek istiyor. Ancak bunu yapabilmeleri için motorların dondurulması gerekiyor.

Honda ve Red Bull'un bu konuyla ilgili görüşmeler yaptığı biliniyordu ve Alman Auto Motor und Sport'a konuşan Red Bull'un Danışmanı Helmut Marko, Japon üretici ile anlaştıklarını belirtti.

Marko, “Motor gelişiminin dondurulması Formula 1 için akıllıca bir adım olacak. Honda ile aramızda tüm sorunlar çözüldü, ancak FIA'dan motorların dondurulacağına dair yazılı garantiler alana kadar motor tedarik sözleşmesi imzalanamaz. Bunun gelecek hafta gelmesini bekliyoruz." dedi.

Marko, bir B planına sahip olmadıklarını ve eğer motorlar dondurulmazsa spordaki geleceklerini düşünebileceklerini söyledi.

"Bir bütçe sınırımız var. Ayrıca sürücülerin maaşlarını düşürmeyi de tartışıyoruz. Durum böyleyken motorlara daha da fazla yatırım yapmak mantıklı değil."

"Motorların dondurulması şu anda en önemli şey. Eğer bir orta yol bulunamazsa, o zaman Red Bull'un Formula 1'deki yerini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Bu bir şantaj değil. Sebepler ve maliyetlerden ötürü, bu motorlarla devam etmek istiyorsak gelişimin dondurulması gerekiyor. Herhangi bir B planımız yok."

Marko, 2021 aracının gelişimi hakkında da konuştu.

"Bu yılki şasi üzerinde çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. Koronavirüs sorunları Londra'yı daha çok etkiliyor. Bizim bulunduğumuz bölgeyi hiçbir şekilde etkilemiyor."

"Ayrıca ilk yarışı ve ilk testi iki hafta ertelemek üretim departmanına da yardımcı olacak. Çünkü departmanımız, Bahreyn'e yeterli yedek parça götürebilmek adına sakince çalışabilecek."

"Hedefimiz 2020'nin sonunda sahip olduğumuz yere basma gücü seviyesini yeniden yakalamak. Bu değişikliklerle yaklaşık %20'lik bir kayıp oluşmuş durumda."

"Diğer tarafta 1 Ocak'tan beri 2022 aracı üzerinde çalışıyoruz ve rüzgar tünelindeki araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor."

"FIA'dan henüz resmi bir onay gelmemesine rağmen, 2022 aracını Honda güç ünitesine uygun şekilde geliştiriyoruz."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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