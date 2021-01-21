Norris karantinadan çıktı

McLaren pilotu Lando Norris, tatil için gittiği Dubai'de tat ve koku kaybı yaşamasının ardından COVID-19 testine girmişti.

5 Ocak'ta COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan İngiliz pilot, yaklaşık 14 gün boyunca kendisini tecrit etmek zorunda kaldı.

Genç sürücünün bu 14 günlük karantina süreci doldu ve geçtiğimiz günlerde tekrar COVID-19 testine girdi.

Bu testin sonucu negatif çıkarken, Norris de ülkesi İngiltere'ye gitti. Şimdi Norris'in kurallar gereği İngiltere'de de karantinaya girmesi gerekecek.

Şimdiye kadar Norris dışında Lewis Hamilton, Sergio Perez, Lance Stroll ve son olarak Charles Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıkmıştı.

COVID-19'a yakalanan Leclerc'in karantina süreci ise devam ediyor. Monakolu sürücü, karantina bittiği zaman teste girecek ve bu test negatif çıkarsa Maranello'ya uçacak.