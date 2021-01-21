F1, kış testlerini Bahreyn'de yapacağını doğruladı
Formula 1, daha önce Motorsport.com'un duyurduğu üzere kış testlerini Bahreyn'de yapacak.
Motorsport.com geçtiğimiz günlerde 2021 kış testlerinin Bahreyn'de yapılması konusunda takımlar arasında anlaşma yapıldığını öğrenmişti. Ancak FIA'nın bu değişikliğe ona vermesi gerekiyordu.
Formula 1, resmi internet sitesindeki bilgileri güncelledi ve resmi açıklama yapmasa da bu değişikliği doğruladı.
Buna göre kış testleri 12-14 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de yapılacak.
Bazı takımların birkaç gün önceden piste gelmesi ve burada bir çekim günü düzenlemesi bekleniyor.
Ferrari geleneksel olarak testten hemen önce bir çekim günü düzenleyip, yeni aracını ilk kez testten önce piste çıkarıyordu.
Mercedes ve Red Bull'un ilk sürüşünü Silverstone'da yapması beklenirken, AlphaTauri yeni aracını ilk kez 24 Şubat'ta Imola'da piste çıkaracak.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül