Marko: "Avusturya'da 'tamamen farklı' bir aracımız olacak"

Red Bull geleneksel olarak sezonun ilk yarışlarında yavaş kalıyordu ve sezon ortasında hızlanmaya başlıyordu. Ancak bu yılki ilk yarışlar iptal edilince, sezon tam da Red Bull'un hızlı olduğu dönemde başlayacak.

Helmut Marko, RB16 ile ilgili önemli güncellemeler hazırladıklarını ve Avusturya'da farklı bir araca sahip olacaklarını belirtti.

"Normalde sezonun başlangıcında değil, ortasında güçlü oluyoruz ve şimdi sezona yılın ortasında başlıyoruz.Testten sonra sahip olduğumuz araca kıyasla Avusturya'da tamamen farklı bir seviyede gideceğiz. Ayrıca motor tarafında da elde edebileceğimiz kazançlar var."

"Honda, güç ünitesini geliştirmeye devam etti ve RB16 da şimdiye kadar sahip olmadığımız bazı güncellemelere sahip olacak."

"Son iki yılda Avusturya'yı kazanmış olmamız bize güven veriyor ve Mercedes burada asla yeterince güçlü değildi. Yine de şu anda sıralama nasıl bilmiyoruz. Testler yanıltıcı olabilir çünkü bildiğiniz gibi herkes performansını gizliyor. Ayrıca Melbourne'de da yarışmadık."

Marko hedeflerinin Max Verstappen'in en genç şampiyon yapmak olduğunu yineledi.

"Uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyoruz ve her zaman aksilikler yaşadık. Şimdi Honda ile güçlü bir motor tedarikçimiz var ve geçmişteki hatalarımızdan dersler çıkardık. Temel sorun sezon ortasına kadar rekabetçi olamamaktı. Şimdi ortalarda başlıyoruz ve hazırlıklarımız çok daha iyi."

"Mercedes ve Hamilton açık şekilde favori. Ancak kendimizi en ciddi rakip olarak görüyoruz."

"Honda motoru yüksek rakımlarda her zaman daha iyi bir performans gösteriyor ve gelişimi devam etti. Testlerde Ferrari'nin Mercedes ile Red Bull seviyesinde olmadığını gördük. Ama belki de farkı kapatmayı başarmışlardır."

"Orta gruptaki bir takımın kazanabileceğini sanmıyorum. Belki daha yakın olabilirler ama daha fazlası olmayacak."

"İlk yarıştan itibaren atağa kalkmak istiyoruz."