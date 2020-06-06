Alesi: "Oğlum F2'de yarışabilsin diye Ferrari F40'ımı sattım"

Giuliano Alesi geçen yıl Trident ile ilk kez Formula 2'de yarıştı ve en iyi sonucu Abu Dhabi'de elde ettiği beşincilikti ve sezonu 15. sırada noktalayabildi. Bu sezon da HWA'da mücadele edecek.

Formula 1'de yarışmak isteyen genç sürücüler, kartingle birlikte atıldıkları motor sporları dünyasında milyon dolarlar harcamak zorunda kalıyorlar ve Formula 2'ye gelindiğinde bu rakamlar 3 veya 4 milyon doları buluyor.

Eski F1 pilotu Jean, oğlu Formula 2'de yarışabilsin diye Ferrari F40 aracını sattığını itiraf etti.

F40 modeli Ferrari markasının 40. yıldönümünü kutlamak için üretildi ve en değerli Ferrari araçlarından birisi olarak görülüyor. Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon euro olduğu tahmin edilirken, Formula 2'de yarışmak için neredeyse iki kat daha fazla bütçe gerekiyor.

Sky Sports'a konuşan Alesi, “Bütçeyi sınırlamaktan bahsediyoruz, ancak aynı şey Formula 2 için geçerli değil, fiyatlar değişmiyor. Bu nedenle pek çok sürücünün bu sezonu tamamlayamayacağından eminim. Bu yıl F2 ve F3'te yarışan pilotlar için korkunç bir yıl olacak."

"Umarım tüm bu büyük sıkıntıların bir sonucu olarak bir şeyler değişmeye başlar, çünkü genç sürücüler yarışabilmek için çok yüksek ücretler ödüyorlar ve bu, sadece parayla ilgili de değil. Sonuçta hepsi üniversiteyi veya okul eğitimini bırakmak zorunda kalıyorlar, çünkü yarışçı olmayı hayal ediyorlar. Fakat onları kimse umursamıyor."

"Bu, beni gerçekten üzüyor, çünkü geçmişte Formula 1'de yarıştım, bağlantım vardı, ama oğlumun Formula 2'de yarışması için gerekli bütçeyi toplamak için Ferrari F40'ımı satmak zorunda kaldım."

"Neden? Çünkü sponsor bulmak neredeyse imkansız. Yarışmak için gerekli ekipmanın maliyeti de az değil. Her şey çok pahalı ve hiç kimse bunu değiştirmek istemiyor. Ancak bu, sonsuza kadar böyle devam edemez." dedi.

Jean Alesi, F40'ını 1991-1995 yılları arasında yarıştığı Ferrari ile yaptığı sözleşme kapsamında almıştı.