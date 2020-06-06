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Formula 1 / Son dakika

Alesi: "Oğlum F2'de yarışabilsin diye Ferrari F40'ımı sattım"

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Alesi: "Oğlum F2'de yarışabilsin diye Ferrari F40'ımı sattım"
Ekleyen:
, Editör
6 Haz 2020 13:10

Jean Alesi, oğlunun Formula 2'de yarışabilmesi adına nadir bulunan Ferrari F40 aracını satmak zorunda kaldı.

Formula 1'de yarışmak isteyen genç sürücüler, kartingle birlikte atıldıkları motor sporları dünyasında milyon dolarlar harcamak zorunda kalıyorlar ve Formula 2'ye gelindiğinde bu rakamlar 3 veya 4 milyon doları buluyor.

Giuliano Alesi geçen yıl Trident ile ilk kez Formula 2'de yarıştı ve en iyi sonucu Abu Dhabi'de elde ettiği beşincilikti ve sezonu 15. sırada noktalayabildi. Bu sezon da HWA'da mücadele edecek.

Eski F1 pilotu Jean, oğlu Formula 2'de yarışabilsin diye Ferrari F40 aracını sattığını itiraf etti.

F40 modeli Ferrari markasının 40. yıldönümünü kutlamak için üretildi ve en değerli Ferrari araçlarından birisi olarak görülüyor. Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon euro olduğu tahmin edilirken, Formula 2'de yarışmak için neredeyse iki kat daha fazla bütçe gerekiyor.

Sky Sports'a konuşan Alesi, “Bütçeyi sınırlamaktan bahsediyoruz, ancak aynı şey Formula 2 için geçerli değil, fiyatlar değişmiyor. Bu nedenle pek çok sürücünün bu sezonu tamamlayamayacağından eminim. Bu yıl F2 ve F3'te yarışan pilotlar için korkunç bir yıl olacak."

"Umarım tüm bu büyük sıkıntıların bir sonucu olarak bir şeyler değişmeye başlar, çünkü genç sürücüler yarışabilmek için çok yüksek ücretler ödüyorlar ve bu, sadece parayla ilgili de değil. Sonuçta hepsi üniversiteyi veya okul eğitimini bırakmak zorunda kalıyorlar, çünkü yarışçı olmayı hayal ediyorlar. Fakat onları kimse umursamıyor."

"Bu, beni gerçekten üzüyor, çünkü geçmişte Formula 1'de yarıştım, bağlantım vardı, ama oğlumun Formula 2'de yarışması için gerekli bütçeyi toplamak için Ferrari F40'ımı satmak zorunda kaldım."

"Neden? Çünkü sponsor bulmak neredeyse imkansız. Yarışmak için gerekli ekipmanın maliyeti de az değil. Her şey çok pahalı ve hiç kimse bunu değiştirmek istemiyor. Ancak bu, sonsuza kadar böyle devam edemez." dedi.

Jean Alesi, F40'ını 1991-1995 yılları arasında yarıştığı Ferrari ile yaptığı sözleşme kapsamında almıştı.

“Garajınızda bir Ferrari F40 olması ile Formula 2'de yarışan oğlunuzu karşılaştırmak imkansız. Giuliano'nun yarışmasını tercih ederim."

Ferrari'nin 40. kuruluş yıldönümü anısına 1987 yılında sınırlı sayıda üretildi. F40, kurucu Enzo Ferrari'nin yapımında rol oynadığı son Ferrari otomobiliydi.

F40'ta kullanılan 2936 cc hacme sahip çift turbo 90 derece V8 motor 7000 devir/dk'da 478 beygir güç, 4000 devir/dk'da 575 Nm tork üretiyor.

0–100 km/saat hızlanmasını 4.1 saniyede, 0–160 km/saat hızlanmasını 7.8 saniyede tamamlayan F40'ın son hızı 313 km/saat.

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Ferrari F40, Ferrari Club Almanya etkinliği, 1992

Ferrari F40, Ferrari Club Almanya etkinliği, 1992
1/9

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari F40, Ferrari Club Almanya etkinliği, 1992

Ferrari F40, Ferrari Club Almanya etkinliği, 1992
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari F40

Ferrari F40
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Ferrari F40

Ferrari F40
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari F40

Ferrari F40
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari F40

Ferrari F40
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari F40

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Ferrari F40 detay

Ferrari F40 detay
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Fotoğraf: Ferrari

Ferrari F40

Ferrari F40
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Fotoğraf: Ferrari

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Editör Kemal Şengül

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