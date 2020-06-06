Binotto: "Büyük güncellemelerimiz olmayacak, Avusturya için favori değiliz"

Ferrari, Barcelona testlerinde beklentilerin çok altında bir performans sergilemiş ve 2020 sezonunun ilk yarışlarıyla ilgili umutsuz konuşmuştu.

O günden bu yana araç üzerinde çok fazla çalışma yapamadılar çünkü koronavirüs nedeniyle fabrikalar zorunlu olarak kapatıldı.

MARCA'ya konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Aracın zayıf olduğu bölgelerdeki sorunları düzeltmek için yeterli zamanları olup olmadığı sorusuna Binotto, "Fabrikaları zorunlu olarak kapattığımız için, aracı geliştirmek adına veriler üzerinde ya da rüzgar tünelinde çalışma imkanı bulamadık. Bu yüzden de pek fazla çalışamadık. Birkaç gün önce çalışmaya tekrar başladık ve bu zayıflıkların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Ancak Avustralya'da bulunduğumuz yerdeyiz ve Avusturya'da başlangıçta sahip olduğumuzla benzer bir araç olacak. Güncellemeler daha sonra gelecek. Bu yüzden Avusturya'da en hızlı araca sahip olmamızı beklemiyorum."

"Burada, şampiyonanın başlangıcında mümkün olan en yüksek puanları almalı ve daha sonra tepki vermeye çalışmalıyız. Ancak aracın birkaç parçası dondurulacağı için, yeni kurallarla daha az gelişme şansı yakalayacağız."

"F1 için sorumluluğumuz olmasından ötürü bunu kabul ettik. Fakat bu kurallar, bizim için durumu daha zor hale getirecek. Yine de imkansız diye bir şey yok. İlk üç yarışın ardından aracın gerçek potansiyelini öğreneceğimizi düşünüyorum."

"Ama söylediğim gibi bizim için zor bir başlangıç olacak çünkü araç, Avustralya'ya getirdiğimizle aynı olacak ve kış testleri bizim için yeterince tatmin edici değildi..."

Sezonun Red Bull Ring'de başlamasının [son iki yıldır burada kazanan] Red Bull için daha mı iyi olduğu sorusuna Binotto, "En iyi araca sahip olan en iyi takımın, yarış nerede yapılırsa yapılsın kazanan takım olacağına inanıyorum. Fark yaratan şey bu." yanıtını verdi.

"Sekiz yarışlık bir şampiyona yeterince adil olacaktır." diyen Binotto, yeni bütçe sınırı nedeniyle insanları çıkarıp çıkarmayacakları sorusuna, "Kimseyi kovmayacağız. Belki de herkes F1 projesinde olmayacak ama kimseyi kovmayacağız." yanıtını verdi.