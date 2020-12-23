Marko: "Aston Martin, McLaren veya Ferrari'den korkmuyoruz"

“Gelecek yıl pek çok şey Honda'ya bağlı olacak. Kendi adımıza konuşursak, gelecek yıl kaybedilen yere basma gücü seviyesini telafi etmek için çok çalıştık ve veriler iyi görünüyor. İki yıl önce rüzgar tünelinde karşılaştığımız sorunlar çözüldü ve bu yüzden kendimize güveniyoruz."

"Yıl içinde çok geliştik ve son yarışta Mercedes ile aynı seviyedeydik. Eğer Bahreyn'deki ikinci yarışta kaza olmasaydı, muhtemelen kazanırdık. Honda, daha fazla güç ve daha iyi sürülebilirlik elde etmek için çok çalışıyor. Kendimize güveniyorum"

2021'den sonra Honda motorunu kullanmaya devam etmek isteyen Red Bull, motorların dondurulmasını istiyor.

Marko bu konuda, "Bu yönde çalışıyoruz, ancak motorun dondurulması gerekiyor. Ayrıca F1'in maliyetleri düşürmek için buna ihtiyacı var. FIA ve Liberty'nin kararlarını bekliyoruz." dedi.

Red Bull'un ilk kez dışarıdan bir sürücüyü takıma getirdiğinin hatırlatılması üzerine, “Hayır, F1 için hazır olan bir sürücümüz vardı: Yuki Tsunoda ve onu ilk yıl için AlphaTauri'de yarıştırmayı tercih ettik."

"Perez geldi çünkü yarış stratejilerini çeşitlendirmemize izin verecek güçlü bir ikinci pilota ihtiyacımız vardı. Albon çok geriden başlıyordu ve bu yüzden Mercedes sadece Max'e odaklandığı için onlar adına durum daha kolaydı."

“Perez'i seçmemizin iki nedeni vardı. Birincisi, Perez tüm sezonu yarıştı ve mükemmel sonuçlar elde etti. Hulkenberg ise sadece birkaç yarışa katıldı."

"Ayrıca Racing Point'teki yıllarından ötürü Mercedes motoru hakkında kapsamlı bir bilgi birikimine sahip."

Marko, pilotları arasında ayrım yapmayacaklarını söyledi ve ekledi: "Kesinlikle 1 numaralı veya 2 numaralı sürücümüz yok."