Verstappen: "2021, şampiyonluk için son yıllardaki en büyük şansımız olabilir"

Red Bull'un en büyük zayıf noktası, sezona iyi şekilde başlamaması gibi görünüyor ve bu durum, 2020'de devam etti.

Avusturyalı ekip bu konudaki yaklaşımını değiştirse de, yine sezon boşunda çok geridelerdi ve sezon ilerledikçe öne çıkmaya başladılar.

Max Verstappen, Red Bull'un artan performansıyla beraber Abu Dhabi'de kazanmayı başardı ve 2021 için umutlarını yükseltti.

Hollandalı pilot, bu galibiyetle ilgili Ziggo Sport'a şöyle konuştu: "Çok iyi bir galibiyetti, ancak bu galibiyeti Mercedes'in çok baskın olduğu tüm sezon bağlamında değerlendirmelisiniz. Böyle bir yılı baskın bir galibiyetle ve aynı zamanda pole pozisyonuyla bitirebiliyorsanız, bu tabii ki ekibinizdeki herkes için çok güzeldir. Önümüzdeki kış için muazzam bir destek ve harika bir motivasyon."

Jos Verstappen, sezonun son yarışın kazanmaktansa yeni sezonun ilk yarışını kazanmayı tercih edeceğini söylemişti.

Max, babasının sözleriyle ilgili, "Evet, elbette. Şu anda hepimizin odaklandığı konu bu. Geçmişte sezon sonunda iyi yarışlar çıkardığımız oldu, ancak ertesi yılın başında Mercedes ile teması hep kaybettik. Önümüzdeki yıl için bunu değiştirmeliyiz." dedi.

Ancak bu yılki araçlar büyük oranda gelecek yıla taşınacak ve bu, yavaş başlangıç problemi için bir çözüm olabilir.

Verstappen, "Kışı bu şekilde geçirmek her zaman iyidir. Çünkü geçen yılın sonuna bakarsak, Lewis Abu Dhabi'de benden epeyce ilerideydi. Bu yüzden sonraki yıl için durumun oldukça zor olacağını zaten biliyordum."

"Kurallar COVID nedeniyle biraz farklı. Tüm aracı değiştirmemize izin verilmiyor ve aynı şasiyi kullanacağız. Ancak mevcut aracımızda bazı zayıf noktalar bulduk. Bu yıl bu sorunları çözemedik, fakat bu sorunları gelecek yıl çözebiliriz."

"Umarım başlangıçtan itibaren Mercedes'e çok daha yakın oluruz ve onlara hemen saldırabilirim."

"2020'nin ilk birkaç yarışında neredeyse yarım saniye gerideydik. Fark bu kadar büyük olunca yarışta hiçbir şey yapamazsınız. Bu yüzden sezona daha güçlü bir başlangıç ​​yapmamızı umuyorum."

"2021, Mercedes'e yakın olmak için son birkaç yıldaki en büyük şansımız olacak." dedi.