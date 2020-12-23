Tilke "sıkıcı" pistlerle ilgili eleştirilere yanıt verdi

Herman Tilke son 20 yıllık süreçte takvimde yer alan Bakü, Sochi, Buddh, Kore, Yas Marina, İstanbul Park, Singapur, Bahreyn, Şanghay ve Sepang gibi pistleri tasarlayan isimdi.

Bu pistlerin çoğunda geniş kaçış alanları bulunuyor ve özellikle Sochi ile Abu Dhabi (Yas Marina) sıkıcı yarışlara ev sahipliği yapmakla suçlanıyor.

derStandard'a özel açıklamalarda bulunan Tilke şöyle dedi: "Mükemmel pist diye bir şey yok ve her futbol maçı da heyecan verici değil. Bazı yarışlar daha sıkıcı, bazıları ise daha heyecan verici oluyor. Spielberg'deki Red Bull Ring buna iyi bir örnek. İyi yarış dinamiklerine sahip ve geçiş için ideal bir yer. Oradaki yarışlar genellikle heyecan verici oluyor."

"Evet, Sochi daha sıkıcı yarışlara meyilli. Ama o pist Olimpiyat Parkı'nın ortasında bulunuyor ve bir cadde pisti gibi inşa edildi. Çok fazla boş alanımız yoktu. O zaman 2014 Olimpiyatları daha öncelikliydi. Kolay bir proje değildi. Abu Dhabi'de de dış kısıtlamalar vardı."

"Oradaki piste entegre olan Yas Oteli'nin 200 odası vardı. Ancak binanın inşaatı bitmeden 9 ay önce 2 katına çıkacağı söylendi Sonra aynı oteli tekrar yaptık ve suyun içine yerleştirdik. Aslında pistin bir bölümünün düzleştirilmesi gerekiyordu, ancak bu asla gerçekleşmedi. Bu yüzden virajların eğimiyle oynayamadık. Bunu yapsak daha fazla dinamizm getirebilirdi."

Sert frenlemeye sahip pistlerin, geçişi kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı sorusuna Tilke, "Bu, bir olasılık ama garanti değil. Önceki virajlarla yaklaşmanıza izin vermiyorsa bunun bir faydası olmuyor. Abu Dhabi'deki Yas Marina pisti bu açıdan biraz muzdarip. Bu, aynı zamanda araçların aerodinamisiyle de ilgili. Yeni kurallarla beraber durum değişebilir." yanıtını verdi.

Taraftarlar her zaman eski pistleri takvimde görmek istiyor.

Tilke bu durumu da şöyle yorumluyor: "Çünkü orada dramatik savaşlar ya da yağmurlu yarışlar vardı. Bir pistin itibar kazanmasını sağlayan şey bu. İsimlerini yıllar içerisinde kazandılar. Mesela Bahreyn'deki ilk birkaç yarış sıkıcıydı. Ancak ondan sonra bir dizi heyecan verici yarış oldu. İki aracın yan yana döndüğü virajlar veya Lewis Hamilton ve Nico Rosberg arasında tur boyu süren savaşlar vardı. Bir pistin nasıl gelişeceğini tahmin etmek her zaman mümkün değil."

Günümüz modası "cadde" yarışları.

Tilke bu durumdan hoşlanıp hoşlanmadığı sorusuna, "Çeşitliliği seviyorum. Bakü gibi cadde pistleri çoğunlukla aksiyon dolu, ancak kalıcı yarış pistlerinden daha fazla kısıtlamaya sahipler. Evleri yıkamazsınız ve insanları evlerine kilitleyemezsiniz. Birisi evinde kalp krizi geçiriyorsa, ambulansın yarış gününde oraya girebilmesi gerekiyor." yanıtını verdi.