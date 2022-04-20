Marko: "Araç ağırlığını Imola'da azaltamayacağız"

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Red Bull, ilk üç yarışta yaşadığı sorunların ardından iki şampiyonada biden geride kalmış durumda fakat Helmut Marko endişeli görünmüyor.

F1-Insider.com'a konuşan Marko, şöyle dedi: "Bizim için bitmiş bir şey yok. Gidilecek daha 20 yarış var. Vettel ile sezon ortasında 44 puan geride kaldık ama yine de şampiyon olduk. Bunu Ferrari'ye karşı yaptık."

"Sezonun ilk iki yarışında Ferrari ile eşit durumdaydık. Melburne'deki üçüncü yarışa Leclerc'e karşı hiç şansımız yoktu. En azından yarışta durum böyleydi. Bu, temelde lastik aşınması ve ayar problemleriyle ilgiliydi."

"Ferrari her türlü şartta hızlı olabilen çok dayanıklı bir araç. Görünüşe bakılırsa başlangıçtan itibaren her zaman doğru lastik aralığına girebiliyorlar. Bizim aracımızda bunu yapmak daha zor. Bunu yapmak için daha uzun zaman ihtiyacımız var. Bu konuya odaklanmamız gerekiyor."

Marko, Horner'ın hızlı ve sorunlu bir aracı yavaş ve sorunsuz bir araca tercih edeceğini söylemesiyle ilgili, "Evet, bu daha kolay bir görev. Ancak yaşanan sorunlar tamamen şasiyle ilgili değildi. Belki de dalgalanmayla alakalıydı. Avustralya'da o kadar fazlaydı ki yakıt hattına zarar vermiş olabilir." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Marko, Ferrari'nin 2021 aracının gelişimini erkenden sonlandırmasının karşılığını aldığını söylerken, uzun süredir üzerinde çalıştıkları ağırlık güncellemesini Imola'ya getirmeyeceklerini belirtti.

"2021 aracının gelişimini erkenden sonlandırmaları, onlara avantaj sağladı ancak aracımızı geliştirmekten başka seçeneğimiz yoktu. Çünkü Mercedes'le son ana kadar şampiyonluk için savaştık."

"Bu şampiyonluk bizim için çok önemliydi. Mercedes'in aracında yaşadığı sorunlara bakarsak, aslında iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Barselona'daki ilk testten sonra Ferrari'nin çok rekabetçi olduğunu anladık. Özellikle Leclerc çok iyiydi. Ayrıca aracımız daha ağır, Ferrari minimum ağırlığa daha yakın. 10 kilogram fazlamız olduğunu düşünüyoruz. Bu da 0.3 saniyeye denk geliyor ve bize umut veriyor çünkü sadece ağırlığı azaltarak 0.3 saniye kazanabiliriz."

"Bu ne zaman olacak? Maalesef Imola'da olmayacak. Umarım Barselona'da o noktaya gelebiliriz."

"Şasi tek başına 10 kg daha hafif olamaz. Her alanda çalışma yapmak gerekiyor ve bunu yaparken bütçe sınırını göz önünde tutmanız lazım. Ayrıca dayanıklılığı da tehlikeye atamazsınız. Araca binen yükler çok büyük ve sağlıklı bir orta yol bulmalısınız. Fakat bu, bir gecede olmuyor."