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Wolff: "Farkı kapatmak için çok çalışıyoruz ama bunu başarmak zaman alacak"

Mercedes patronu Toto Wolff, farkı kapatmak için takım olarak yoğun çalışmalar yaptıklarını doğrulasa da, her şeyin piste yansıması için vakit gerektiğini belirtti.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Wolff: "Farkı kapatmak için çok çalışıyoruz ama bunu başarmak zaman alacak"
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Mercedes, 2022 sezonuna pek iyi başlayamamasına rağmen sezonun dördüncü yarışına her iki şampiyonada birden ikinci sırada giriyor.

Hal böyle olunca takım, şampiyonluk umudunu koruyor ve aracı daha iyi anlamak adına fabrikada yoğun çalışmalar yapıyor.

Mercedes patronu Toto Wolff, Imola yarışı öncesi yaptığı açıklamada, araç üzerinde yaptıkları çalışmaların devam ettiğini söylerken, en iyi iki takımla aynı seviyede olmadıkları konusunda netti.

Wolff, "Melbourne, Formula 1 için güzel bir hafta sonuydu."

"Atmosfer inanılmazdı ve pek çok taraftarın önünde Avustralya'ya geri dönmek harikaydı. Yarış özellikle zorlu cuma gününden sonra bizim için beklediğimizden daha iyi geçti."

"George ve Lewis bütün hafta sonu performans olarak güçlüydü ve takım için faydalı puanlar topladılar. Hafta sonundan çok şey öğrendik ve mevcut fırsatları en iyi şekilde kullandık. Sonraki yarışlarda yapmaya devam etmemiz gereken şey bu."

"Şu anda Ferrari ve Red Bull'un hızına sahip olmadığımızı biliyoruz fakat aradaki farkı kapatmak için çok çalışıyoruz. Fabrikadaki herkesin bunu başarmak için kenetlendiğini görmek harika."

"Paskalya hafta sonu boyunca, aracı geliştirmek ve bir sonraki yarışa hazırlamak için fabrikada yoğun çalışmalar yapıldı ve bu da takımın durumu tersine çevirmeye olan bağlılığını açıkça gösteriyor."

"Tabii ki gerçekçi kalmalıyız. İstediğimiz gelişimi kaydetmek vakit alacak fakat her yarışta mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye ve bizi ileriye götürecek yollar bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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