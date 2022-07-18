Marko: "Verstappen şu ana kadar yarıştığımız en hızlı sürücü"

Haberi dinle

Helmut Marko, Red Bull motor sporları danışmanı olarak Formula 1'deki en bilindik isimlerden biri ve aynı zamanda Red Bull Junior Team'in de başında.

Şimdiye kadar, onun kontrolündeki en az 91 sürücü, kariyerlerinin bir noktasında Red Bull logolu tulum giydi. Bu 91 sürücüden sadece 15'i Formula 1'e gelebildi ve bunlardan sekizi, Red Bull Racing takımına ulaştı.

Marko, programının en yüksek profilli mezunlarından bazıları hakkında açık sözlü yorumlarda bulundu.

Sebastian Vettel

Vettel, 2009-2014 yılları arasında Red Bull'daydı ve takımla arka arkaya dört kez dünya şampiyonluğu elde etti.

Marko, "O çok ama çok analitik biri. Çok çalışkan."

"Tüm teknik imkanlardan optimum yarar sağladı. Bu yüzden de yetenekli Mark Webber'e karşı büyük bir farkla üstündü."

"Teknik bir inovasyon olduğunda, -beslemeleri difüzör, yeni bir lastik tedarikçisi gibi- teknik uzmanlığından en iyi şekilde yararlandı. Bu yetenek onu dört kez dünya şampiyonu yaptı." dedi.

Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing Fotoğraf: Sutton Images

Daniel Ricciardo

Marko, 2014-2018 yılları arasında Red Bull'da yarışan ve kariyerindeki sekiz galibiyetin yedisini Avusturyalı takımla elde eden Ricciardo için, "Neşeli ve olağanüstü araç kontrolüyle doğuştan bir yetenek. Daniel, araca bindiği andan itibaren hızlı."

"Red Bull Racing'e gelmeden önce bile kariyeri her zaman yükselişteydi. Red Bull Racing'deki ilk yılında, Vettel'i 3-0 yendi."

"Max'in gelişi Ricciardo'nun kariyerinde kırılma noktası oldu. Mücadele etmektense, mesafesini korumak istedi. Sonrasında neler olduğunu biliyorsunuz. Bu çok kötü!"

"Onunla çalışmak her zaman güzeldi. Hızı, Max'in hızıyla kıyaslanabilir ama o nihai tutarlılıktan yoksun." dedi.

Carlos Sainz

Sainz ise 2015-2017 yılları arasında Toro Rosso'daydı (şimdiki adıyla AlphaTauri) ve 2016'ya kadar Verstappen'in takım arkadaşı oldu.

Marko, "Takım arkadaşının Max olması, onun şanssızlığı oldu."

"İkili arasındaki atmosfer oldukça toksikti. O noktada, onu bizimle tutmanın bir yolunu bulamadım ve Renault'ya geçti. Oradan da McLaren'a ve sonra Ferrari'ye gitti."

"Carlos hiç şüphesiz en iyi sürücülerden. Toro Rosso'da neredeyse Max ile denkti." dedi.

Alex Albon

Albon, 2019'un yarısında ve 2020 yılında Red Bull'da Max Verstappen'in takım arkadaşıydı ancak Hollandalı'nın hızına yetişemediği için takımda kalamadı.

Marko, "Alex çok hızlı ama onun fazla iyi olduğundan şüpheleniyorum."

"O biraz David Coulthard gibi, herkes onu seviyor ama nihayetinde yeterince sert değil." dedi.

Marko ayrıca Albon'un takımdaki düşüşüne neden olduğunu düşündüğü kazaya değindi.

Marko, "Lewis Hamilton, onun kariyerini mahvetmedi ama gölge düşürdü."

"2019 yılında Brezilya'da Hamilton tarafından pist dışına itilmeden önce ikinci sıradaydı. Daha sonra Alex, 2020 Red Bull Ring'de Hamilton'ı dışarıdan gelerek geçmek istedi ama çakıllara itildi. Yarışı kazanabilirdi ama eli boş döndü."

"Bunu aşması uzun zaman aldı." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, Albon, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Pierre Gasly

Gasly, 2017-2018 yıllarında Toro Rosso'da yarıştıktan sonra 2019 yılında Red Bull'a geldi ancak burada beklenilen performansı gösteremediği için, sezonun yarısında yeniden AlphaTauri'ye geçti.

Marko, "Red Bull'da Max'a yenildi."

"Kendi hatalarının üzerine gitmektense bahaneler aradı."

"AlphaTauri'ye döndüğünden beri yeniden en iyi halinde sürüyor. Takım lideri ve inanılmaz şeyler yapıyor." dedi.

Yuki Tsunoda

Tsunoda ise geçtiğimiz yıl Formula 1'e geldi ve AlphaTauri'de Pierre Gasly'nin takım arkadaşı oldu.

Tsunoda, zorlu bir çaylak yılı geçirmesinin ardından bu sezon ilerleme kaydetti.

Marko, "tembel" Tsunoda'nın geleceği hakkında iyimser.

Marko, "İlk sezonundaki aptalca kazalar öz güvenini azalttı."

"Sezonun başından itibaren sonuçlarda görmesek bile aslında hız açısından Gasly ile denk."

"Ona ve büyük potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Stres altında olmadığında son derece komik ve sevilebilir. Hiç kimse onun kadar sinirlenemese bile Yuki'yi herkes seviyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull Racing team celebrate a perfect weekend Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez

Perez, 2021 yılında Red Bull'a geldi ve tecrübesiyle takımda iyi sonuçlar elde etti. Meksikalı pilotun, takımla 2024'ün sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Marko, "Bir galibiyeti varken geldi ve iyi bir moddaydı."

"Daha sonra Max ile tanıştı."

"Bu, özellikle sıralamalarda biraz belirsizliğe sebep oldu. Fakat bunu geride bıraktı. Checo harika bir takım oyuncusu. Max, dünya şampiyonluğunu o olmadan kazanamazdı." dedi.

Max Verstappen

Verstappen, 2014 yılında 17 yaşındayken Toro Rosso ile anlaşma imzaladı ve Formula 1 tarihindeki en genç pilot oldu.

Verstappen 2016'da Red Bull Racing'e geçti ve takımdaki ilk yarışında galibiyet aldı.

Hollandalı geçtiğimiz yıl takıma dünya şampiyonluğu getirdi ve 2028'e kadar Red Bull ile anlaşması bulunuyor.

Marko, "Max şimdiye kadar yarıştığımız en hızlı sürücü."

"Ayrıca git gide en bütün yarış pilotu haline de geliyor. O, on yılda bir gördüğünüz türden bir yetenek."

"Hızın, performansın ve öz güvenin bu mükemmel kombinasyonu benzersiz."

"Sürüş açısından, tek turda ondan daha hızlı kimse yok. Yarış zekası ilk andan beri oradaydı."

"Max, kariyeri için gereken mükemmel araçları babasından almış bir şampiyon ve dünya şampiyonluğunu alması sayesinde her zamankinden daha rahat." dedi.