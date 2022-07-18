Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Marko: "Verstappen şu ana kadar yarıştığımız en hızlı sürücü" Sonraki / Steiner: "Schumacher, Magnussen'e sahip olduğu için şanslı"
Formula 1 Haberler

Horner: "Ferrari'nin sorunlarına odaklanmamaya çalışıyoruz"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Ferrari'nin yaşadığı sorunlara odaklanmadıklarını ve rakiplerinin halen güçlü olduğunu söylüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Horner: "Ferrari'nin sorunlarına odaklanmamaya çalışıyoruz"
Haberi dinle

Sezonun ilk 11 yarışı geride kalırken, ortak görüş Ferrari F1-75'in gridin en iyi aracı olduğu yönünde, ancak strateji hataları ve zayıf sonuçlar nedeniyle Red Bull an itibariyle iki şampiyonada da lider.

Dayanıklılık sorunları, ilk 3 yarışın ikisini kazanarak şampiyona liderliğine oturan Charles Leclerc'i bir hayli yaraladı. İspanya ve Azerbaycan'da lider giderken yarışa veda eden Monakolu pilot, İspanya'dan bu yana şampiyona liderliğine hasret.

Leclerc her ne kadar Avusturya'da galibiyet hasretini dindirse de, Ferrari potansiyel bir dubleyi Carlos Sainz'ın yaşadığı motor arızası sonucu kaçırdı. Sainz yarışa veda ederken, birkaç tur sonra da Leclerc telsizden gaz pedalıyla ilgili bir problem olduğunu bildirdi.

Dayanıklılık sorunları Ferrari için endişe kaynağı olmaya devam ederken, Red Bull sadece rakiplerinin yaşadığı sorunlara güvenemeyeceğini söylüyor.

Ferrari'nin durumunun kendilerini rahatlatıp rahatlatmadığı sorulan Horner, "Pek değil. Onlara fazla odaklanmıyoruz."

“Bu kontrol edebileceğimiz veya katkıda bulunabileceğimiz bir şey değil. Bence kendimize odaklanmamız ve kendi paketimizden en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor."

"[Avusturya'da] çok güçlü bir araca sahiplerdi ve rahatça duble yapabilirlerdi." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Şampiyonluk mücadelesinin halen devam ettiğini ve herhangi bir ismin şampiyonluğa ulaşabileceğini söyleyen Horner, "Şampiyonanın henüz yarısındayız ve işler oldukça hızlı ilerliyor."

"Daha gidecek çok uzun bir yol var. Avusturya'da hasarı azalttığımızı söyleyebilirim, nitekim pole pozisyonunu elde ettik, sprintte galibiyete ulaştık ve yarışı ikinci sırada tamamladık."

"Max [Verstappen], pilotlar şampiyonasında Charles'a sadece beş puan kaybetti ve takımlar şampiyonasında da çok az yara aldık." dedi.

paylaşım
yorumlar
Marko: "Verstappen şu ana kadar yarıştığımız en hızlı sürücü"
Önceki haber

Marko: "Verstappen şu ana kadar yarıştığımız en hızlı sürücü"
Sonraki haber

Steiner: "Schumacher, Magnussen'e sahip olduğu için şanslı"

Steiner: "Schumacher, Magnussen'e sahip olduğu için şanslı"
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Alonso, Alpine'in 2023'e odaklanmasını istiyor
Formula 1

Alonso, Alpine'in 2023'e odaklanmasını istiyor

Steiner, bütçe sınırının rekabete katkı yaptığını savunuyor
Formula 1

Steiner, bütçe sınırının rekabete katkı yaptığını savunuyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Horner: "Perez'in sorunu aracın gelişimiyle değil, ayarlarla ilgili"
Formula 1

Horner: "Perez'in sorunu aracın gelişimiyle değil, ayarlarla ilgili"

Red Bull - Porsche F1 anlaşması neden geciktiriliyor? Avusturya GP
Formula 1

Red Bull - Porsche F1 anlaşması neden geciktiriliyor?

Hakkinen: "Leclerc, Verstappen'in yarış dışı kalmasını ummalı" Avusturya GP
Formula 1

Hakkinen: "Leclerc, Verstappen'in yarış dışı kalmasını ummalı"

Son Haberler

Giovinazzi: "Formula E, tamamen farklı bir yaklaşım gerektiriyor"
Formula E Formula E

Giovinazzi: "Formula E, tamamen farklı bir yaklaşım gerektiriyor"

Eski F1 pilotu Antonio Giovinazzi, daha önce kendisine başarı getiren yaklaşımların, Formula E'de işe yaramadığını ve bunun çaylaklar için iyi bir seri olmadığını dile getirdi.

Mazepin ralli ile yarışlara geri döndü
Formula 1 Formula 1

Mazepin ralli ile yarışlara geri döndü

Eski Haas pilotu Nikita Mazepin, yarışlara geri döndü ve Silk Way Rally'de T3 sınıfında birinci oldu.

Norris, Russell'ın daha farklı bir yaklaşım göstermesi gerektiğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Norris, Russell'ın daha farklı bir yaklaşım göstermesi gerektiğini düşünüyor

Lando Norris, yakın arkadaşı George Russell'ın Mercedes'te yarışmanın getirdiği baskıya karşı koymak için daha farklı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini düşünüyor.

Alonso, Alpine'in 2023'e odaklanmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Alonso, Alpine'in 2023'e odaklanmasını istiyor

Fernando Alonso, Alpine'in bir an önce 2023 aracına odaklanması gerektiğini düşünüyor, aksi takdirde fırsatların kaçacağına inanıyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.