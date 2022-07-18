Horner: "Ferrari'nin sorunlarına odaklanmamaya çalışıyoruz"

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Sezonun ilk 11 yarışı geride kalırken, ortak görüş Ferrari F1-75'in gridin en iyi aracı olduğu yönünde, ancak strateji hataları ve zayıf sonuçlar nedeniyle Red Bull an itibariyle iki şampiyonada da lider.

Dayanıklılık sorunları, ilk 3 yarışın ikisini kazanarak şampiyona liderliğine oturan Charles Leclerc'i bir hayli yaraladı. İspanya ve Azerbaycan'da lider giderken yarışa veda eden Monakolu pilot, İspanya'dan bu yana şampiyona liderliğine hasret.

Leclerc her ne kadar Avusturya'da galibiyet hasretini dindirse de, Ferrari potansiyel bir dubleyi Carlos Sainz'ın yaşadığı motor arızası sonucu kaçırdı. Sainz yarışa veda ederken, birkaç tur sonra da Leclerc telsizden gaz pedalıyla ilgili bir problem olduğunu bildirdi.

Dayanıklılık sorunları Ferrari için endişe kaynağı olmaya devam ederken, Red Bull sadece rakiplerinin yaşadığı sorunlara güvenemeyeceğini söylüyor.

Ferrari'nin durumunun kendilerini rahatlatıp rahatlatmadığı sorulan Horner, "Pek değil. Onlara fazla odaklanmıyoruz."

“Bu kontrol edebileceğimiz veya katkıda bulunabileceğimiz bir şey değil. Bence kendimize odaklanmamız ve kendi paketimizden en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor."

"[Avusturya'da] çok güçlü bir araca sahiplerdi ve rahatça duble yapabilirlerdi." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Şampiyonluk mücadelesinin halen devam ettiğini ve herhangi bir ismin şampiyonluğa ulaşabileceğini söyleyen Horner, "Şampiyonanın henüz yarısındayız ve işler oldukça hızlı ilerliyor."

"Daha gidecek çok uzun bir yol var. Avusturya'da hasarı azalttığımızı söyleyebilirim, nitekim pole pozisyonunu elde ettik, sprintte galibiyete ulaştık ve yarışı ikinci sırada tamamladık."

"Max [Verstappen], pilotlar şampiyonasında Charles'a sadece beş puan kaybetti ve takımlar şampiyonasında da çok az yara aldık." dedi.