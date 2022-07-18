Leclerc: “Hamilton hâlâ 8. şampiyonluğunu kazanabilir”

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Hamilton, geçtiğimiz sene Abu Dhabi’deki son tura kadar sekizinci dünya şampiyonluğunu kazanmaya oldukça yaklaşmıştı. Bu, Michael Schumacher’in rekorunu kırarak tarihe geçmesi anlamına geliyordu ancak İngiliz pilot, yarış direktörü Michael Masi’nin çok tartışılan kararı ardından Max Verstappen tarafından geçilerek bu şansı kaybetmişti.

Beklentiler bu sene Hamilton’ın yeniden dünya şampiyonluğu için savaşması yönündeydi ancak Mercedes W13, Ferrari ve Red Bull’a kıyasla rekabetçi bir performans ortaya koyamadı. Bunun sonucunda 7 kez dünya şampiyonu, şu anda pilotlar şampiyonasında Verstappen’in 99 puan ardında 6. sırada yer alıyor.

Hollandalı pilot ile şampiyonluk için mücadele edebilecek tek pilot Leclerc gibi gözüküyor. Ferrari pilotu bu sezon 3 galibiyet kazandı ve 38 puan farkla şampiyonada ikinci sırada yer alıyor.

Kimilerine göre Mercedes kontratının sonuna yaklaşan ve 37 yaşında olan Hamilton içinse zaman giderek daralıyor. Ancak Leclerc, bu yorumlara katılmadığını belirtirken Mercedes pilotunun hâlâ şampiyonluk kazanma şansının olduğunu düşünüyor.

Daily Mail tarafından Hamilton’ın şampiyonluk rekorunu kırıp kıramayacağı hakkındaki fikri sorulduğunda Leclerc, “Bence doğru araçta bunu yapabilir çünkü harika bir sürücü. Ancak şampiyonluk için o ve ben yarışıyor olsak tabii ki de kendimi seçerdim. Üzgünüm Lewis!” yorumlarını yaptı.

Aynı röportajda Leclerc, üç yakınını kaybetmekten de bahsetti. 2014 senesinde, vaftiz babası ve çocukluk arkadaşı olan Jules Bianchi, Japonya Grand Prix’sinde yaşadığı kazadan dokuz ay sonra aramızdan ayrılmıştı. 2017’de babası hastalığına karşı mücadelesini kaybetmişti. 2019’da ise arkadaşı Anthoine Hubert, Belçika Grand Prix’sindeki kazada hayata gözlerini yummuştu.

Leclerc, “Tehlikeyi düşünmüyorum. Jules ile çok yakındım ve Anthoine’ı da küçüklüğümden beri tanıyordum.”

“Tandığınız insanların sevdiğiniz spor yüzünden artık burada olmadığını bilmek çok, çok zor.”

“Ancak durmayı düşünmüyorum. Küçüklüğümden beri bunu yapabilmek [yarışmak] için çalıştım. Başka yapabildiğim hiçbir şey yok. Sadece [araç] sürmekte iyiyim.” ifadelerini kullandı.

Leclerc, babasının vefatından sadece dört gün sonra Bakü’de Formula 2 yarışını kazanmıştı. F1’deki ilk galibiyeti ise Hubert’in Spa’daki ölümcül kazasından sonra gelmişti.

Monakolu pilot, “Kendime babamın bu durumda ne yapmamı isteyeceğini sordum. Yanıtı hızlıca buldum: yarışmak ve kazanmak. İki hedefe de ulaştım.”

“Babamla çok yakındım. Neredeyse her şeyi benim için yapmıştı. Önce Bakü’ye gittim ve ardından ailemin yanında olmak için döndüm.”

“Pişmanlık duyduğum tek şey, babamın ve bir arkadaşımın ölümünü aklımdan çıkarmaktı ama bunu sadece birkaç saatliğine yaptım.” dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, in Parc Ferme 1 / 1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images