Magnussen'in aracından fırlayan bir parça, bir taraftarın yaralanmasına sebep olmuş!

Avustralya GP baş organizatörü olarak son yarışını geride bırakan Westacott, yarıştan bir gün sonra detaylı bir rapor vermek için medyanın karşısına geçti.

Basın görevlileri genel olarak iki güvenlik ihlaline odaklanmış vaziyetteydi: yarış bitmeden piste giren taraftarlar ve bir araç parçasının isabet etmesi nedeniyle bir taraftarın yaralanması.

Yaralanma olayı, yarışın son turlarında aracının sağ arka tarafıyla duvara çarpan Kevin Magnussen'in aracından fırlayan bir parçayla ilgiliydi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 20 metre havaya uçan parça çitleri aşarak isabet ettiği taraftarın kolunu kesti. Neyse ki ciddi bir yaralanma yok.

Westacott, "Tesadüf o ki, çalışanlarımızdan biri olay esnasında pistin o bölgesindeydi. Anekdotlara göre tekerlek göbeğinden fırlayan karbon fiber parçası 20 metre kadar havaya fırlamış, çitleri aşmış ve bir beyefendinin kolunu kesmiş vaziyette."

"Görünüşe göre bu olay sadece bir kereye mahsus bir olaydı, çünkü bu enkaz çitlerinin 20 metre havaya fırlaması mümkün değil.

"Çitlerin yüksekliği dünyanın her yerinde aynıdır. FIA yönetmeliklerine uygun hareket ediyoruz ama motor sporlarının her alanında olduğu gibi yarıştan sonra değerlendirme yapmalı ve daha iyi olmak için atabileceğimiz adımlara bakmalıyız."

"Umarım taraftar iyidir. Yaşanan olay, Formula 1 söz konusu olduğunda güvenliğin her şeyden önemli olduğunu hatırlatıyor." dedi.

Fans invade the circuit as marshals load the car of Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, onto a truck

Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images