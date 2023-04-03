Magnussen'in aracından fırlayan bir parça, bir taraftarın yaralanmasına sebep olmuş!

Haberi dinle

Avustralya GP baş organizatörü olarak son yarışını geride bırakan Westacott, yarıştan bir gün sonra detaylı bir rapor vermek için medyanın karşısına geçti.

Basın görevlileri genel olarak iki güvenlik ihlaline odaklanmış vaziyetteydi: yarış bitmeden piste giren taraftarlar ve bir araç parçasının isabet etmesi nedeniyle bir taraftarın yaralanması.

Yaralanma olayı, yarışın son turlarında aracının sağ arka tarafıyla duvara çarpan Kevin Magnussen'in aracından fırlayan bir parçayla ilgiliydi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 20 metre havaya uçan parça çitleri aşarak isabet ettiği taraftarın kolunu kesti. Neyse ki ciddi bir yaralanma yok.

Westacott, "Tesadüf o ki, çalışanlarımızdan biri olay esnasında pistin o bölgesindeydi. Anekdotlara göre tekerlek göbeğinden fırlayan karbon fiber parçası 20 metre kadar havaya fırlamış, çitleri aşmış ve bir beyefendinin kolunu kesmiş vaziyette."

"Görünüşe göre bu olay sadece bir kereye mahsus bir olaydı, çünkü bu enkaz çitlerinin 20 metre havaya fırlaması mümkün değil.

"Çitlerin yüksekliği dünyanın her yerinde aynıdır. FIA yönetmeliklerine uygun hareket ediyoruz ama motor sporlarının her alanında olduğu gibi yarıştan sonra değerlendirme yapmalı ve daha iyi olmak için atabileceğimiz adımlara bakmalıyız."

"Umarım taraftar iyidir. Yaşanan olay, Formula 1 söz konusu olduğunda güvenliğin her şeyden önemli olduğunu hatırlatıyor." dedi.

Fans invade the circuit as marshals load the car of Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, onto a truck Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Taraftarların piste girişi hakkında da konuşan Westacott, "Taraftarların da bildiği gibi, yarış sonrasında piste kontrollü -bu kelimenin altını çiziyorum- bir erişimin olması yarışların değişmez bir parçasıdır."

"Bu imkan Monza'da, burada ve dünyanın dört bir yanındaki diğer pek çok pistte sağlanmakta."

"Ne yazık ki dün start finish düzlüğünde, damalı bayrağı geçtikten birkaç yüz metre sonra, 1. virajdan birkaç yüz metre önce, taraftarların kontrolsüz şekilde piste girmesi gibi bir olay yaşandı."

"Yarıştan sonra FIA ve komiserler kuruluyla bir araya geldik. Görevliler haklı olarak yaşananlara ilişkin bir soruşturma yürütecekler."

"Her yıl yarış sonunda araçlar pite döndükten sonra taraftarların piste girmesine izin vermek için çalışıyoruz. Bu olay çok sağlam bir protokolün, her yıl geliştirilen ve iyileştirilen bir protokolün açık bir ihlalidir."

"Bir şeyler doğru gitmedi, bu konudaki soruşturma süreci de çoktan başladı."

"Umarım soruşturmanın sonucunda taraftarların piste girişi yasaklanmaz, böyle bir yasağa gerek duyacağımızı da düşünmüyorum."

"Gerekli altyapı çalışmaları ve her yıl yapmamız gereken değiştirilmiş planların birleşimiyle, gelecek yıl daha uygun bir senaryoyla karşılaşacağımızı düşünüyorum."

"Ancak yaşananların ideal bir durum olmadığı açık." dedi.