Sargeant, De Vries'ten özür diledi: "Lastikleri ısıtmak zordu"

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Kevin Magnussen'in Avustralya Grand Prix'sinin son anlarında yaptığı kazanın ardından kırmızı bayrak çıkmış ve yarış gridden yeniden başlamıştı.

Logan Sargeant, sıcaklığın azaldığı pistte ilk viraja gelirken frenlemeyi yanlış değerlendirdi ve Nyck de Vries'e arkadan çarptı.

Bu temasın ardından iki sürücü de yarışa veda etmiş oldu.

Sargeant olaydan sonra sorumluluğu üstlendi ve şöyle dedi: "Frene bastığımda lastikler ve frenler olması gereken sıcaklıkta değildi."

"Frene dokundum ve iki ön lastik de kilitlendi. Nyck'den özür dilerim. Günü böyle bitirdiğim için kendimi çok kötü hissediyorum... Buna tekrar bakmam gerekiyor."

"Önceki iki startta da aynı noktada fren yaptığım için kesinlikle garip hissettim."

Logan Sargeant, Williams Racing FW45 Fotoğraf: Williams

Sargeant, yarışın olaylı geçmesiyle ilgili ise şöyle dedi: "Bir çaylak olarak, bir yarışta üç kez start almak sorun değildi çünkü kendimi bu konuda geliştirme şansı yakaladım."

"Elbette sonuncusu umduğum gibi gitmedi. Fakat orada ne olduğunu gerçekten bilmiyorum, geriye dönüp bakmam gerekiyor."

"Gerçekten çok garip hissettim. Frenler soğuk gibiydi ve onlara bastığımda ön lastikler kilitlendi."

"Hal böyle olunca hiçbir şey yapamıyorsunuz."

Amerikalı sürücü, oynadıkları strateji kumarının da tutmadığını söyledi.

"Strateji açısından bir kumar oynadık ve ne yazık ki karşılığını alamadık. İlk kırmızı bayraktan sonra yarışa orta lastikle başlamaya çalıştık. O lastik de berbattı. Bu lastik hiç yardım etmedi, hemen aşınmaya başladı ve tempo çok kötüydü."

"Daha sert lastikle daha iyi durumdaydık. Araç gayet iyiydi ve tempomun iyi olduğunu hissettim sadece daha önce orada olmalıydım."

"Yine de bu şansı denemeye değerdi. Sadece bunun karşılığını alamadım."

Olumlu taraflar sorulduğunda Sargeant, "[Alex'in performansından görüleceği üzere] araç gayet iyi hızlı. Her zaman Q2'de, hatta onun yaptığı gibi Q3'te yer alma şansımız var."

"Şu anda gerçekten olumlu bir yerdeyiz." dedi.