Hulkenberg: "Albon'un aracından zor kaçındık, tam bir kabus senaryosuydu"

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Yedinci turda kaza yaparak yarışa veda eden Alex Albon'un aracı, çakıl havuzunun tam kenarında bariyerlere çarpmasının ardından pist sınırlarına kadar sekmişti.

Albon'un kazasından sadece birkaç saniye sonra Pierre Gasly ve Hulkenberg son sürat Albon'un yanından geçtiler, bu sürücüler dikkati biraz kaybetselerdi çok ciddi bir kaza yaşanabilirdi.

Kıl payı kurtulduğunu itiraf eden Haas pilotu, "Vay anasını, tam anlamıyla acil bir durum yaşadık."

"Bu gerçekten korkutucuydu. Tanrı'ya şükür hiçbir şey olmadı. Ama bu bir kabus senaryosu. Bir cadde pistinde kör bir virajdan geçiyorduk."

"Yaşanabilecek en kötü anlardan biriydi, ki kaza çakıl havuzunda gerçekleştiği için olay yerinde toz da mevcuttu, gerçekten fazla bir şey göremiyordunuz."

"Sanırım Pierre benim önümdeydi, hemen arkasında da ben vardım. Dünyadaki hiçbir görevli bu kadar hızlı tepki veremez."

"Sarı bayrak yoktu, sadece toz bulutunu ve etrafta uçuşan çakılları gördüm, bu yüzden ideal veya normal yarış çizgisini takip etmedim, virajı biraz daha dıştan aldım."

"Yine de oldukça yakındım, dolayısıyla hemen telsizden güvenlik aracına ihtiyacımız olduğunu ve bunun tehlikeli bir durum olduğunu söyledim." dedi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Kazadan kıl payı kurtulan Hulkenberg, yarışın büyük bir bölümünü Lando Norris ile mücadele ederek geçirdi ve sıkı savunmasına rağmen son turlara rağmen yerini kaybetti.

Ancak takım arkadaşı Kevin Magnussen'in kazasının neden olduğu kırmızı bayrağın ardından yarış yeniden başlarken yaşanan kaostan kaçınarak dördüncü sıraya yükseldi.

Sonrasında henüz ilk sektör geçilmeden kırmızı bayrak çıktı, bu da normal sıralamalara geri dönüleceği ve kendisinin mücadeleyi yedinci sırada tamamlayacağı anlamına geliyordu.

Hulkenberg, "Çılgın bir yarıştı, pek çok şey oldu, pek çok farklı senaryo vardı."

"Yarış boyunca ön grubun hemen arkasındaydım ve çok yalnız bir yarış geçiriyordum, sonrasında Lando'yu savunurken lastikleri yönetmekte zorlandım ve sıra kaybettim."

"Yine de dokuzunculuk, belki de onunculuk memnundu, ta ki kırmızı bayrak çıkana ve ortalık yeniden ısınıncaya kadar."

"Gün boyunca epey start antrenmanı yaptık, hepsi de çok iyiydi! Öyle ki, son startta sekizincilikten dördüncülüğe kadar yükseldim. Herhangi bir kazaya karışmadım."

"Ne yazık ki çok kısa bir süre sonra kırmızı bayrak gösterdiler, bu yüzden dördüncülüğü koruyamadık. Yine de çıkarılacak olumlu dersler var, bir kez daha rekabetçiydik." dedi.