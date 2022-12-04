Magnussen, Schumacher'in F1'e geri dönmesini bekliyor

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Takım patronu Guenther Steiner'in Nico Hulkenberg'le yollarını ayırmasının ardından Schumacher, 2022 sonunda koltuksuz kaldı.

Başka bir yerde Schumacher için yarış koltuğu yok ve bundan ötürü gelecek yıl geri dönme hedefiyle bir takımın yedek pilotu olması bekleniyor.

Steiner, Mick'e birlikte devam etmeyeceklerine yönelik haberi Abu Dhabi GP'ye günler kala söyledi ve ardından Hulkenberg ile anlaşma imzalandı.

Aslında bu hissi en iyi bilen isim Kevin Magnussen çünkü Formula 1'den iki kez ayrıldı ve hâlâ gridde yer almaya devam ediyor.

Magnussen, Speedcafe.com'a şöyle konuştu: "Şu anda onun konumunda olmak nasıl bir şey kesinlikle biliyorum."

"Fakat ona 'devam etmelisin' derken boş konuşmuyorum çünkü bu spora iki kez geri döndüm. Yani sözlerimin bir ağırlığı var."

"İnsanlara asla neler olacağını bilemeyeceğinizi, asla asla dememeniz gerektiğini gösterdim."

"Bence Mick çalışmaya devam etmeli. Pozitif kalmalı. Hangi takımda yer alacaksa ona yakın durmalı."

"Ardında zaten onun için çok çalışacak harika bir ekip var. Onu tekrar gridde göreceğimiz konusunda oldukça pozitifim."

"Daha iyi bir tavsiye vermek çok zor."

Schumacher geleceği konusunda ağzını sıkı tutsa da Mercedes'in yedek pilotu olması bekleniyor.