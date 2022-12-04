Magnussen, Schumacher'in F1'e geri dönmesini bekliyor
Kevin Magnussen, Haas'taki Formula 1 koltuğunun kaybetmesinin ardından eski takım arkadaşı Mick Schumacher'i anladığını söylüyor ancak gelecekte geri döneceğine inanıyor.
Takım patronu Guenther Steiner'in Nico Hulkenberg'le yollarını ayırmasının ardından Schumacher, 2022 sonunda koltuksuz kaldı.
Başka bir yerde Schumacher için yarış koltuğu yok ve bundan ötürü gelecek yıl geri dönme hedefiyle bir takımın yedek pilotu olması bekleniyor.
Steiner, Mick'e birlikte devam etmeyeceklerine yönelik haberi Abu Dhabi GP'ye günler kala söyledi ve ardından Hulkenberg ile anlaşma imzalandı.
Aslında bu hissi en iyi bilen isim Kevin Magnussen çünkü Formula 1'den iki kez ayrıldı ve hâlâ gridde yer almaya devam ediyor.
Magnussen, Speedcafe.com'a şöyle konuştu: "Şu anda onun konumunda olmak nasıl bir şey kesinlikle biliyorum."
"Fakat ona 'devam etmelisin' derken boş konuşmuyorum çünkü bu spora iki kez geri döndüm. Yani sözlerimin bir ağırlığı var."
"İnsanlara asla neler olacağını bilemeyeceğinizi, asla asla dememeniz gerektiğini gösterdim."
"Bence Mick çalışmaya devam etmeli. Pozitif kalmalı. Hangi takımda yer alacaksa ona yakın durmalı."
"Ardında zaten onun için çok çalışacak harika bir ekip var. Onu tekrar gridde göreceğimiz konusunda oldukça pozitifim."
"Daha iyi bir tavsiye vermek çok zor."
Schumacher geleceği konusunda ağzını sıkı tutsa da Mercedes'in yedek pilotu olması bekleniyor.
Leclerc: "Şampiyonluk için savaşabilecek performansa sahiptik ama savaşamadık"
Steiner: "Binotto bana '2023 motoru bomba gibi olacak' dedi"
Son Haberler
Leclerc: "2021'de biraz serbest stil takılıyordum, bu yıl pist dışında da disiplinliydim"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, 2022 sezonu öncesinde pist dışındaki yaşamında bazı değişiklikler yaptığını söylerken; neden arkadan kaymaya meyilli araç ayarlarını daha çok sevdiğini de açıklıyor.
Tombazis: "Taban direktifi, bazı takımları doğrudan etkiledi"
FIA tek koltuklu seriler sorumlusu Nikolas Tombazis, sezon ortasındaki taban direktifinin bazı takımları etkilediğini itiraf ediyor.
Sainz: "Bu yıl yaşadığım zorlukları daha önce hiç yaşamadım"
Carlos Sainz, bu yıl kariyerinin en zorlu dönemini geçirdiğini ve bundan güçlenerek çıktığını söyledi.
Wolff: "Bir daha hiçbir takım sekiz şampiyonluk kazanamayacak"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, F1'in bütçe sınırı ve rüzgar tüneli kısıtlamaları nedeniyle bir takımın sporu uzun süre domine etmesinin artık pek olası görünmediğini söyledi.