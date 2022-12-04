Steiner: "Binotto bana '2023 motoru bomba gibi olacak' dedi"
Kevin Magnussen'e takdim edilen Bandini Kupası'nın ödül töreninde konuşan Haas patronu Gunther Steiner, yeni Ferrari motoruyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
Günther Steiner, Kevin Magnussen'e verilen 29. Bandini Kupası'nın ödül törenine katılmak üzere Faenza'daki Masini Tiyatrosu'ndaydı.
Haas patronu burada bazı açıklamalarda bulundu ve Mattia Binotto'nun kendisine gelecek yılki motorun çok iyi olacağı konusunda güvence verdiğini söyledi.
FormulaPassion'a konuşan Steiner, "Perşembe günü Mattia Binotto ile görüştüm, bana gelecek sezonun motorunun bomba gibi olacağını söyledi."
"Emilia Romagna'da Ferrari'ye çok fazla destek var ve eğer rekabetçi olurlarsa, bizim için de iyi olacak çünkü bu hızlı bir motora sahip olacağımız anlamına gelecek." dedi.
Ferrari aslında sezona güç anlamında iyi başladı fakat bazı iddialara göre yaşadığı dayanıklılık sorunları nedeniyle gücü kısmak zorunda kaldı.
Artık motorun gelişimine izin verilmiyor fakat dayanıklılık sorunlarını çözmek için takımlara belirli izinler veriliyor ve sorunları çözmek de, motoru daha fazla güçte çalıştırmak anlamına geliyor.
Steiner sonra şöyle dedi: " Pandemi nedeniyle iki zor yıl geçirdik ama tekrar ayağa kalktık."
"Geride kalan sezon iyi geçti ama daha iyi olabilirdi. Bunu bir büyüme yılı olarak değerlendirebiliriz."
"Bu yıl Kevin bize pole pozisyonu getirdi. 2023 yılında daha da gelişmek, sıralamalarda ileriye doğru atılmak, her zaman puan için mücadele etmek ve bir noktada podyumda yer almak istiyoruz."
Magnussen de ödül törenininin ardından sezonu özetleyerek şöyle dedi: "Brezilya'daki pole pozisyonu harika bir duyguydu. Bir sonraki hedefim 2014'ten beri yapamadığım bir şey olan podyuma geri dönmek."
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