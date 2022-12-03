Leclerc: "Şampiyonluk için savaşabilecek performansa sahiptik ama savaşamadık"

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Ferrari, sezonun ilk döneminde hem performans açısından en hızlı araca sahipken hem de lastik aşınması açısından rakibi Red Bull'a kıyasla daha güçlü durumdaydı.

Ancak Red Bull, RB18'i hafiflettikçe lastik ömrünü de iyileştirmeyi başardı. Sezonun ikinci yarısında ise Ferrari, lastik ömrü konusunda daha fazla sorun yaşayan taraf olarak öne çıktı.

Dışarıdan bakıldığında Ferrari bu alanda gerileyip Red Bull büyük ilerleme kaydetmiş gibi görünse de, Leclerc tam olarak öyle olduğunu düşünmüyor.

Leclerc'e göre, sezon ilerledikçe Red Bull'a göre daha yavaş kaldıklarından ötürü daha çok zorlamaları gerekti ve bu yüzden de lastikler daha çok aşındı.

AMuS'la gerçekleştirdiği özel röportajda konu hakkında konuşan Leclerc, sezon ilerledikçe Red Bull'lara ayak uydurmak için daha çok zorladıklarını ve bu yüzden lastiklerin daha çabuk bittiğini söylüyor.

Monakolu pilot, ayrıca, bu sezonki en büyük sorunlarının lastik aşınması olmadığı görüşünde.

Leclerc, "Hız konusunda eksiğiniz varsa, pilot olarak daha çok zorlamaya başlıyorsunuz. Bu da lastik aşınmasını artırıyor. Yani benim açımdan durum şöyleydi: Red Bull'a kıyasla beklediğimiz kadar hızlı olmadığımızdan daha çok zorluyorduk ve bunun dolaylı bir sonucu olarak lastikler bitiyordu."

"Sezonun başında yarış tempomuz daha yakındı ve yarışları kendi istediğimiz tempoda götürebiliyorduk."

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Lastikleri okumak çok çetrefilli. Sıralama turlarında çok ama çok dar bir aralıkta çalışıyorlar. Bu aralığın biraz altında ya da üstünde olursanız büyük bir fark yaratıyor ve zaman kaybediyorsunuz."

"Singapur'da bunu yaşadım. Bir aracın arkasında 5-6 tur zorladım ve sonrasında tamamen tempodan düştüm. Yani yarışta öndeki araçla aranızdaki farkı ve lastikleri yönetmek çok önemli."

"Bence en büyük sorunumuz lastik aşınması değildi. Red Bull düzlüklerde çok hızlı. Sezon başında virajlardaki performansımızla onların bu avantajını azaltıyorduk ama sonrasında onlar virajlarda geliştiler ve genel çerçevede bizden daha hızlı oldular."

"Ancak dediğim gibi en büyük sorunumuz lastik aşınması değildi. Pazar günleri 'mükemmel yarışı' çıkarmak için yeteri kadar iyi değildik. Bazı durumlarda kendimizi ideal olmayan durumlara soktuk. Mesela bir lastikle çok uzun süre pistte kaldık, bunun gibi şeyler oldu."

"Pazar günü yarışı yönetme şeklimizi geliştirmemiz gerek. Tüm sezona baktığımda, bence şampiyonluk için savaşabilecek performansa sahiptik ama savaşamadık." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Leclerc, sezon içerisinde zor anlar yaşasalar da sezonun son bölümlerine kadar şampiyon olabileceklerine inandıklarını söylüyor.

"Sezonun son bölümlerine kadar şampiyon olabileceğimize inandım. Böyle olmanız gerek, inanmanız gerek. İlk bir iki yarışın ardından birkaç güncelleme getirdiler ve önümüze geçtiler. Sonrasında biz Barselona'da yeni parçalar getirdik ve bu parçalar bizi gerçekten ileri ittiler, en hızlı araç olduk."

"Sinir bozucu kısım da burada başladı. En hızlı araca sahiptik ama bunu tamamen kullanamadık. Barselona'da motor arızası yaşadık, Monako'da stratejisi hatası yaptık, Bakü'de yeniden motor arızası yaşadık ve Kanada'da da motor cezası geldi."

"İşler ters gitmeye başlamıştı. Yarış kazanabilecek tempoya sahiptik ama gerekeni yapamadık. Bunu kabullenmek zordu."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, limps back to the pit trailing smoke Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images