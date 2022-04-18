Magnussen: "Podyum gerçekçi bir hayal"

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2020 sezonunun ardından Haas koltuğunu kaybeden ve Formula 1'den ayrılmak durumunda kalan Magnussen, 2022 sezonu başlamadan önce Nikita Mazepin'in sözleşmesinin feshedilmesi sonrası yine Haas ile gride geri döndü.

Bir sene Formula 1'den uzak kalmış olmasına rağmen Magnussen, performans olarak beklentilerin üstüne çıkmayı başardı. Bahreyn'de 5. olan Danimarkalı, Haas'a son dört senenin en iyi sonucunu getirdi.

Haas VF-22 ise kesinlikle sezonun en sürpriz araçlarından birisi. Geçtiğimiz sezonu gridin en arkasında geçiren takım, artık düzenli şekilde puan mücadelesi verebiliyor.

Magnussen an itibariyle pilotlar şampiyonasında Fernando Alonso, Daniel Ricciardo ve Valtteri Bottas gibi isimlerin önünde dokuzuncu sırada bulunuyor, fakat o, daha fazlasını hedefliyor.

Beyond the Grid podcast'ine konuşan Magnussen, bu sezon podyum elde etmeyi "gerçekçi bir hayal" olarak nitelendirdi.

Magnussen, Podyum kesinlikle hayalini kurduğumuz bir şey -bunu epey düşünüyorum"

"Geride kalanlar arasında en iyi takım olma mücadelesi içindeyiz."

"Eğer öyleyseniz, her şeyin normal ilerlediği bir günde griddeki en iyi yedinci araçsınız. Yani podyuma çıkmak için o kadar çok arabanın sorun yaşamasına gerek yok."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, Kevin Magnussen, Haas F1 Team Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bazen Mercedes -en azından sezonun başında- çok fazla önde olamayacak, bu yüzden çok fazla şansa gerek yok."

"Podyuma saf bir hızımızla çıkabileceğimizi düşünmüyorum, ancak geçen yıl özellikle normalde podyum için savaşmayan birçok takımın podyuma çıktığını gördük."

"Bu yüzden podyumu hayal etmek gerçek dışı bir şey değil. Podyum beklentisi içinde değilim, çünkü dediğim gibi oraya sadece saf bir hızla varacak kadar hızlı değiliz, ama bunun hayalini kuruyorum. Paramı buna yatırıyorum."

Magnussen'e ayrıca spordan uzak kalmasının onu bir pilot olarak değiştirip değiştirmediği de soruldu.

Magnussen, "Sanırım değiştirdi. Artık spordan daha fazla zevk alabileceğimi hissediyorum."

“Bu sezon tüm yaşadıklarım bir bonus, bir hediye gibi. Sadece eğlenebilirim."

"Ayrıca koltuğumu kaybetmek ve zihinsel olarak F1 defterini tamamen kapatmış olmak artık daha az korkutucu. Biliyorsunuz ki geçmişte koltuğumu kaybettim ve sonrasında iyi hissettim. Olası bir kayıptan korkmuyorum."

"Umarım bundan sonra Formula 1'de uzun yıllar geçirebilirim ama bunun gerçekleşmemesi durumu beni korkutmuyor. Bence sadece mutlu ve minnettar olmak ve hiç korkmamak çok daha iyi. Ve şu an böyle bir durumdayım –çok rahatım ve ne yapabileceğimi biliyorum.” dedi.