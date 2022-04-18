Perez, yeni pistlerde "karakter eksikliği" olmasından endişeleniyor

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Amerika Birleşik Devletleri'nde gelecek sezon gerçekleştirilecek üçüncü yarış, cumartesi günü gece ışıkları altında ve cadde pistinin bir kısmının dünyaca ünlü Las Vegas Strip'te yer alacağı "Sin City'de" yapılacak.

Red Bull pilotu, dünyanın ikonik turist duraklarından birinde yarışmak için heyecanlı ancak Formula 1'in köklerine bağlı olması ve tarihi pistlerin kalması gerektiğini düşünüyor. Perez, yeni pistlerden bazılarının, geleneksel yerlere kıyasla "karakterinin eksik" olduğundan endişeleniyor.

Perez, "İlk olarak, Formula 1'in başka bir kıtada bu kadar büyümesinin harika olduğunu düşünüyorum."

"Bu Formula 1 ve spor için harika bir fırsat. Bence hepimiz bundan faydalanacağız."

"Ancak aynı zamanda, sporun tarihini korumak da iyi olur. Bu tarihi pistlerin her zaman bizimle olması gerekiyor."

"Yeni pistlere gittiğimizde ise karakteri olduğuna emin olmalıyız."

"Bunlardan bazılarının karakterinin eksik olduğunu düşünüyorum. Bu çok önemli." dedi.

Las Vegas track map Fotoğraf: Liberty Media

Bununla birlikte Perez, Vegas'ın ünlü gece hayatının ve çekiciliğinin spor için "harika bir kombinasyon" olacağını söyledi.

Red Bull pilotu, "Formula 1 biraz daha Amerikan oluyor. Yani Meksika'ya kesinlikle biraz daha yakınlaşıyor."

"Nihayetinde evimde yaşayabileceğim bir noktaya gelebilir. Bu harika. Sporun tüm Amerika'da bu kadar büyüdüğünü görmek harika."

"Bence Vegas, spor için ve taraftarların F1'i ve araçları görmesi için muhteşem bir fırsat olacak. Bunun harika bir kombinasyon olduğunu düşünüyorum. F1 ve Vegas muhteşem." dedi.

2022 sezonun ilk Amerika yarışı ise ilk defa gerçekleştirilecek Miami Grand Prix'si olacak.