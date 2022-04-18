Mazepin, F1'den ayrılmasının ardından kariyer planlarından bahsetti

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Geçtiğimiz ay Haas'ın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından isim sponsoru Uralkali ve Mazepin ile yollarını ayırdığı doğrulanmıştı.

Nikita Mazepin ve oligark babası Dmitry Mazepin, Mart ayında AB ve Birleşik Krallık'ın yaptırım listesine yerleştirilmişlerdi.

Mazepin, takımda yer almayacağının açıklanmasından ardından basına konuştu ve Haas'tan ayrıldığını medya ile aynı anda öğrendiğini söyledi.

Mazepin ayrıca, katıldığı sporlardan ayrılmak zorunda kalan Rus atletlere, finansal ve psikolojik açıdan destek olmak amaçlı "Birlikte Yarışıyoruz" adlı bir vakıf kurma planı olduğundan bahsetti.

23 yaşındaki pilot, yakın zamanda mevcut durumu hakkında bilgi verdi ve yarış kariyerinin şu anda beklemede olduğunu söyledi.

Fakat Mazepin hâlâ F1'e dönmeyi veya bunun imkansız olması durumunda motor sporlarının başka bir kategorisinde yarışmayı umuyor.

Mazepin, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Kariyerim şu an boşlukta."

"Fakat 18 yıldır motor sporlarının içindeyim ve ayrılmak gibi bir niyetim yok. Formumu koruyorum ve Formula 1'e dönmeyi umuyorum."

"Eğer bu işe yaramazsa başka seçenekleri değerlendireceğim. Mesela, çölde yarışmak ilgimi çekiyor. Dakar ve İpek Yolu rallisi mümkün olabilir." dedi.

Mazepin, Formula 1'den ayrılmasının ardından hayatının büyük ölçüde değiştiğini söyledi.

"Hayatım sadece bir ayda radikal bir şekilde değişti."

"Rusya'daki bazı yarışmalarda yer almayı düşünüyorum. Hayattaki her şeyin, kötü olanların bile bir başlangıcı ve sonu vardır."

"Umarım yakın zamanda hayatımda ve kariyerimde bir değişiklik daha yaşanır ve bu sefer olumlu yönde olur."

Nikita Mazepin, Haas VF-22 Fotoğraf: Erik Junius