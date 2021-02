Magnussen: "Başka bir yerde galibiyet için yarışmak, F1'de olmaktan daha keyifli"

Haas'la geçirdiği dört yılın ardından Formula 1'e veda eden Kevin Magnussen, IMSA WeatherTech Sportscar Şampiyonası'na geçiş yapmıştı.

İlk yarışına geçtiğimiz günlerde Daytona'da çıkan Danimarkalı pilot, ortaya koyduğu performansla dikkat çekti ve lastik patlatana kadar galibiyet savaşının içinde yer aldı.

Formula 1'de ilk ve tek podyumunu 2014'teki ilk yılında alan Magnussen, o günden bu yana hep orta grupta savaşıyordu.

Yıllardır herhangi bir seride zafer alamayan Magnussen, yeniden rekabetçi olmanın kendisi mutlu hissettirdiğini ve F1'i özlemediğini söyledi.

Magnussen, Danimarkalı BT gazetesine şöyle konuştu: "Son yıllarda Formula 1 her hafta sonu aynıydı. Her hafta sonuna bir mucize umuduyla başladık, böylece bir şekilde bir ya da iki puan alabilirdik. Bu gerçekten sıkıcıydı. Her zaman yeni bir şey gerçekleşmesini istedim."

"Daytona ile beraber benim için her şeyin gerçek bir yarışa çıkmak ve zafer için savaşmakla ilgili olduğu netleşti. Bu yüzden Formula 1'i özlemiyorum."

“Kazanma şansınız yoksa ve en azından kazanabileceğinize olan inancınız varsa, buna gerçekten değmiyor."

"Formula 1 aracının sürüşü kelimenin tam anlamıyla mükemmel. Griddeki en yavaş araç bile kusursuz. Bu yüzden onları sürmek o kadar da zor değil. O kadar mükemmel ki, sizi asla şaşırtmıyorlar."

“Bir sürücü olarak, en küçük ayrıntıların hayati öneme sahip olduğu limitlere kadar çıkmakla ilgili. Bence Formula 1 aracını kullanmak artık büyük bir zorluk değil."