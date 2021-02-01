Vettel, Bahreyn'de "normal saçına" dönecek

Aston Martin, Sebastian Vettel'e dair ilk fotoğraflarını geçtiğimiz günlerde yayınladı ve Vettel'in yeni imajı herkesi şoke etti.

Alman pilot genel olarak uzun saçıyla biliniyor. Ancak yeni takımı Aston Martin'in fabrikasına saçının büyük kısmını keserek gittiği görüldü. Bazıları Vettel'in saç ektirdiği için saçını kestirdiğini iddia ederken, bazıları da Vettel'in saçlarının döküldüğü için artık bu imaja geçtiğini iddia etti.

Vettel sosyal medya kullanmadığı için genellikle pist dışında neler yaptığı ya da nasıl bir imaja sahip olduğu bilinmiyor.

Ancak Auto Bild, Vettel'in yeni saçının "geçici" olduğunu iddia etti.

Muhabirler Jens Nagler ve Silja Rulle, Aston Martin'in Silverstone'da Vettel için koltuk ayarı yaptığı esnada 33 yaşındaki Vettel'in kendisini bir kameranın çektiğini bilmediğini iddia ettiler.

Haberde, "Vettel kış tatilinde saçlarını kestirmeye karar verdi. Çünkü normalde bu süre zarfında basın karşısına çıkmıyor ya da halk kendisini görmüyor."

"Plan, Alman pilotun Bahreyn'deki ilk testte ve sezon başlangıcında her zamanki uzun saçlarına sahip olmasıydı." ifadeleri yer aldı.