Vettel, Bahreyn'de "normal saçına" dönecek
Alman gazetesi Bild, Sebastian Vettel'in yeni imajının "geçici" olduğunu ve Bahreyn'de eski haline döneceğini iddia etti.
Aston Martin, Sebastian Vettel'e dair ilk fotoğraflarını geçtiğimiz günlerde yayınladı ve Vettel'in yeni imajı herkesi şoke etti.
Alman pilot genel olarak uzun saçıyla biliniyor. Ancak yeni takımı Aston Martin'in fabrikasına saçının büyük kısmını keserek gittiği görüldü. Bazıları Vettel'in saç ektirdiği için saçını kestirdiğini iddia ederken, bazıları da Vettel'in saçlarının döküldüğü için artık bu imaja geçtiğini iddia etti.
Vettel sosyal medya kullanmadığı için genellikle pist dışında neler yaptığı ya da nasıl bir imaja sahip olduğu bilinmiyor.
Ancak Auto Bild, Vettel'in yeni saçının "geçici" olduğunu iddia etti.
Muhabirler Jens Nagler ve Silja Rulle, Aston Martin'in Silverstone'da Vettel için koltuk ayarı yaptığı esnada 33 yaşındaki Vettel'in kendisini bir kameranın çektiğini bilmediğini iddia ettiler.
Haberde, "Vettel kış tatilinde saçlarını kestirmeye karar verdi. Çünkü normalde bu süre zarfında basın karşısına çıkmıyor ya da halk kendisini görmüyor."
"Plan, Alman pilotun Bahreyn'deki ilk testte ve sezon başlangıcında her zamanki uzun saçlarına sahip olmasıydı." ifadeleri yer aldı.
Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: YouTube ekran görüntüsü
Sebastian Vettel moule son baquet chez Aston Martin
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Aston Martin
Önceki haber
Grosjean: "Yarışlara dönmeye hazırım"
Sonraki haber
Magnussen: "Başka bir yerde galibiyet için yarışmak, F1'de olmaktan daha keyifli"
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül