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Formula 1 / Son dakika

Vettel, Bahreyn'de "normal saçına" dönecek

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Vettel, Bahreyn'de "normal saçına" dönecek
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Alman gazetesi Bild, Sebastian Vettel'in yeni imajının "geçici" olduğunu ve Bahreyn'de eski haline döneceğini iddia etti.

Aston Martin, Sebastian Vettel'e dair ilk fotoğraflarını geçtiğimiz günlerde yayınladı ve Vettel'in yeni imajı herkesi şoke etti.

Alman pilot genel olarak uzun saçıyla biliniyor. Ancak yeni takımı Aston Martin'in fabrikasına saçının büyük kısmını keserek gittiği görüldü. Bazıları Vettel'in saç ektirdiği için saçını kestirdiğini iddia ederken, bazıları da Vettel'in saçlarının döküldüğü için artık bu imaja geçtiğini iddia etti.

Vettel sosyal medya kullanmadığı için genellikle pist dışında neler yaptığı ya da nasıl bir imaja sahip olduğu bilinmiyor.

Ancak Auto Bild, Vettel'in yeni saçının "geçici" olduğunu iddia etti.

Muhabirler Jens Nagler ve Silja Rulle, Aston Martin'in Silverstone'da Vettel için koltuk ayarı yaptığı esnada 33 yaşındaki Vettel'in kendisini bir kameranın çektiğini bilmediğini iddia ettiler.

Haberde, "Vettel kış tatilinde saçlarını kestirmeye karar verdi. Çünkü normalde bu süre zarfında basın karşısına çıkmıyor ya da halk kendisini görmüyor."

"Plan, Alman pilotun Bahreyn'deki ilk testte ve sezon başlangıcında her zamanki uzun saçlarına sahip olmasıydı." ifadeleri yer aldı.

Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team

Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
1/3

Fotoğraf: YouTube ekran görüntüsü

Sebastian Vettel moule son baquet chez Aston Martin

Sebastian Vettel moule son baquet chez Aston Martin
2/3

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team

Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
3/3

Fotoğraf: Aston Martin

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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