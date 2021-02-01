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Formula 1 / Son dakika

Williams, Renault'nun yeni müşteri ekibi olabilir mi?

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Williams, Renault'nun yeni müşteri ekibi olabilir mi?
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Renault, kendisine yeni bir müşteri ekibi arıyor ve son çıkan haberlere göre Williams'la görüşüyor. Ancak Mercedes'le olan bağlarından ötürü İngiliz ekiple anlaşmak hiç de kolay değil.

Formula 1'de motor tedariği yönünde yapılan anlaşmalar, sadece motor tedarik etmekle sınırlı kalmıyor. Bu, hem politik anlamda motor üreticilerinin elini kuvvetlendiriyor, hem de sürücü akademisine sahip olan üreticilere genç sürücüleri için birer koltuk fırsatı sunuyor.

Şu anda Ferrari, her iki müşteri ekibinde de birer pilot yarıştırıyor. Red Bull-Honda ikinci bir takıma sahip olduğu için bu konuda sıkıntı çekmezken, Mercedes bu açıdan Williams'ı kullanıyor.

Ancak Renault için işler biraz daha karmaşık. Çünkü Fransız üretici, büyük bir genç sürücü programına sahip olmasına rağmen henüz bu isimlerden hiçbirine F1 koltuğu fırsatı veremedi.

Son yıllarda müşteri ekibi olarak sadece McLaren'a sahiplerdi ve onlar da yeni sezonda Mercedes motoruna geçiş yaptılar.

Son dönemde Alfa Romeo'nun Renault motoruna geçeceği yönünde ciddi spekülasyonlar vardı ancak Alfa Romeo ve Ferrari arasında işbirliğinin devamı yönünde anlaşma yapıldı. Bu anlaşma önümüzdeki 4 ila 5 yılı kapsıyor. Resmi duyuru gelmese bile Motorsport.com'un kaynakları anlaşmanın kesin olduğundan eminler.

Bu, Renault için o kadar da iyi bir haber değil çünkü ellerinde müşteri ekibi olarak kullanabilecekleri neredeyse hiç takım yok.

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre Renault, elindeki tek potansiyel aday olan Williams'ı müşteri ekibi olarak istiyor. Bu sayede maddi açıdan destek bulabilir, politik gücünü artırabilir ve Christian Lundgaard, Guanyu Zhou ve Oscar Piastri gibi isimlere F1'de yarışma fırsatı sunabilir.

Padoktaki söylentilere göre iki taraf arasında zaten ilk temaslar kuruldu. Ancak ortada aşılması gereken üç engel var. Birincisi 2022 aracı şu anda tasarım aşamasında ve mühendislerin yeni güç ünitesinin boyutlarını, soğutma sistemini ve paketlenmesini bilmesi gerekiyor. Çünkü araçlar buna göre tasarlanıyor.

İkincisi, 2022'den itibaren İngiliz ekibin teknik tarafta Mercedes'ten daha fazla destek alacak olması. Williams, geçtiğimiz haftalarda vites kutusu da dahil olmak üzere çeşitli bileşenlerin tedariği konusunda Mercedes'le yeni bir anlaşma imzalamıştı.

Üçüncü engel ise vites kutusu olacak. Fransız üretici müşteri ekiplerine her zaman sadece güç ünitesi tedarik etti. Oysa küçük ekipler maliyeti nedeniyle vites kutularını kendileri üretmek yerine üreticilerden almaya başladılar.

Renault hızlı bir çözüm istese de, şimdilik zor bir durumun içinde gibi görünüyor. Konu Renault CEO'su Luca de Meo'nun gündeminde üst sıralarda yer alsa da, 2022'de yeni bir işbirliğinin yapılıp yapılmayacağı belli değil.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell , Nicholas Latifi
Takımlar Renault F1 Team , Williams
Editör Roberto Chinchero

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