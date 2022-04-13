Magnussen: "Artık Formula 1'deki koltuğumu kaybetmekten korkmuyorum"

Haberi dinle

Kevin Magnussen normalde 2020 sezonunun ardından Formula 1'den ayrılmış ve IMSA'ya geçiş yapmıştı. Bu yıl da WEC ve IMSA gibi serilerde yarışmaya devam edecekti.

Ancak Nikita Mazepin ile yollarını ayırma kararı alan Haas, Danimarkalı pilotla anlaştı ve kendisini Formula 1'e geri getirdi. Anlaşma birden fazla yılı kapsadığı için, Magnussen'in geleceği şüphe altında değil.

F1'den ayrı kaldığı sürede baba olan ve aynı zamanda farklı deneyimler yaşayan Magnussen, hayata bakış açısının büyük oranda değiştiğini söylüyor.

Magnussen, "Formula 1'den sadece bir yıl uzak kaldım ama sanki on yıl geçmiş gibi hissediyorum."

"Direksiyona geçtiğimde değişen pek fazla şey olduğunu hissetmiyorum ama kokpitin dışındaki değişikliklere baktığımda, gerçekten uzun zamandır uzaktaymışım gibi geliyor."

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Baba olmak hayatımın önceliklerini değiştirdi. Formula 1 benim için hâlâ çok önemli ama hayatımın en önemli parçası olmaktan çıktı. Artık aile hayatı benim için çok daha önemli."

"Geçmişte Formula 1'den başka bir şey düşünmüyordum. Burada her şey yolunda gittiğinde mutluydum, en azından ben öyle hissediyordum. Pistte sorunlar yaşadığımda hayat çekilmez oluyordu ama şimdi her şey değişti."

"Şimdi işimden daha çok keyif almayı öğrendim. Benim için yarışmak güzel bir bonus ve güzel bir hediye oldu. Bir zamanlar Formula 1'de kontratsız kalmış, bu bölümü kendim için kapatmııştım. Şimdi aynı şeyleri tekrar yaşamaktan korkmuyorum."

"Artık Formula 1'deki yerimi kaybetmek beni korkutmuyor. Şampiyonada önümde daha uzun yıllar olmasını umuyorum. Korkmak yerine mutlu ve minnettar olmak daha iyi."

"Rahatım ve neler yapabileceğimi biliyorum." dedi.

Magnussen bu yıl katıldığı ilk iki yarışta puan almayı başarmıştı.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images