Leclerc: "Ferrari 2022'de ekstra baskıya izin vermemeli"

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Geçtiğimiz hafta sonu Leclerc, sezonun 3. yarışında 2. galibiyetini alırken en yakın rakibi Red Bull pilotu Max Verstappen bu sezon ikinci kez yarış dışı kaldı.

Leclerc, 3 yarışta elde ettiği iki galibiyet, bir ikincilik sayesinde 71 puanla şampiyonadaki en yakın rakibi George Russell ile 34 puan fark açtı. 6 sırada bulunan son şampiyon Verstappen ise sadece 25 puana sahip. Takımlar şampiyonasında ise Ferrari, en yakın rakibi Mercedes'in 39, Red Bull'un 49 puan önünde lider durumda.

Daha geride 20 yarış daha olduğu için konuşmak için erken olsa da, Ferrari'nin yükselişi İtalya'da ve tüm dünyada heyecan yarattı. Takım bir sonraki yarışına, kendi evindeki iki yarıştan birisi olan Imola'da çıkacak.

Leclerc, 2008'den sonra ilk takımlar şampiyonluğu, 2007'den sonra ise ilk pilotlar şampiyonluğunu kovalayan takımın son yaşananlar karşısında kontrolünü kaybetmemesi gerektiğini düşünüyor.

Leclerc, "Imola'ya giderkenki heyecanı hayal edebiliyorum ancak bunu çok fazla düşünmek istemiyorum çünkü sezonun henüz ilk yarışlarındayız."

"Açıkçası şampiyonada lider durumda olmak iyi bir şey. Takvimin neresinde olursanız olun, 34 puan farka sahip olmak iyi bir şey ancak şu anda çok fazla şampiyonluğa odaklanmak istemiyorum."

Race winner Charles Leclerc, Ferrari, 1st position Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"İtalya inanılmaz olacak ancak o yarış hafta sonuna,, ilk üç yarışa yaklaştığımız gibi yaklaşmalıyız. Kendimize ekstra baskı uygulayıp bir şeylerde aşırıya kaçmamamız aşırı önemli olacak."

"Sezon başından beri takım olarak gerçekten çok iyi çalışıyoruz. İlk 3 yarış hafta sonunda olduğu gibi işimizi yapmaya devam etmeliyiz." dedi.

Leclerc, 2019 İtalya GP boyunca Mercedes pilotlarının takibine rağmen yarışı kazandığı için tifosi önünde yarışma baskısını bilen birisi.

Sky Sports F1'deki röportajında Leclerc, "Bizim için İtalya her zaman inanılmaz bir yarıştır, bu yüzden orada olmak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası Monza arkamda Lewis varken çok gergin bir yarıştı ancak yinelemem gerekirse, şu anda olduğumuz konumu çok fazla düşünmemeye çalışıyorum."

"Oradaki tribünler çok farklı görünecek olsa da, muhtemelen biraz daha fazla kırmızı olacak, biz şampiyonada ya da lokasyon olarak nerede olduğumuza çok fazla odaklanmadan işimizi yapmaya odaklanmaya çalışacağız." dedi.