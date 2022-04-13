Minardi: "Vettel için emeklilik vakti geldi"

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Sebastian Vettel, COVID-19'a yakalanmasının ardından 2022 sezonunun ilk iki yarışını kaçırmıştı ve Melbourne'de geri dönse de bu, pek istediği gibi olmadı.

Alman pilot, cuma günü motor sorunuyla ilk seansta yolda kaldı, ikinci seansta piste çıkamadı, cumartesi günkü 3. antrenmanda ise kaza yaptı.

Sıralama turlarının son iki dakikasında piste çıkan Vettel, gerilerden başladığı yarışın daha ilk yarısı bitmeden kaza yaparak hafta sonuna veda etti.

Aston Martin, geride kalan üç yarışta puan alamayan tek takım konumunda ve gelecek için umut vermiyor gibi görünüyor.

Eski F1 takım patronu Giancarlo Minardi'ye göre Vettel için emeklilik vakti geldi.

Minardi, Corriere della Sera'ya şöyle dedi: "Sebastian şimdiye kadar şanssızdı. İlk iki yarışta COVID-19'a yakalandığı için yarışamadı ve üçüncüsünde de kaza yaptı."

"Bence artık emekli olmalı. Zaten çok para kazandı, şampiyonluklar elde etti ve bir daha asla tekrar kazanamayacak."

Minardi'ye röportajda gündemdeki pek çok konuda soruldu. Bunlardan birisi hiç şüphesiz Ferrari'nin performansıydı.

Minardi, böyle güçlü bir Ferrari'ye şaşırıp şaşırmadığı sorusuna, "Maranello'da 2020 ve 2021'den daha iyi bir araç üretebilecek yetenekli insanlar olduğunu biliyordum, şahsen rakip takımların hataları beni daha çok şaşırttı. Yine de böyle rekabetçi bir Ferrari beklemiyordum. Geride kalan yıllarda yaşadıkları sorunlara rağmen liderlerine olan birlik ve inançlarını korudular."

Race winner Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Yine de bu tür sonuçlara rağmen Ferrari'nin ayaklarını yere sağlam basması gerekiyor çünkü Formula 1'de avantajınızı kaybetmek çok kolaydır. Önümüzde gidilecek hâlâ 20 Grand Prix daha var. Yine de Leclerc'in Melbourne'ü kazanma şekli çok şey anlatıyordu. Onu dokunulmaz kılan sakinliğe ve güvene sahipti. Gerçekten canavar gibi sürüyordu. "

"Şimdi Avrupa'daki yarışlarla yeni bir safha başlıyor ve bu sonuçların tesadüfi olup olmadığını veya bunun yeni bir galibiyet döngüsünün başlangıcı olup olmadığını anlayacağız." cevabını verdi.

Leclerc'le ilgili Minardi, "Karting günlerinden itibaren potansiyel olarak şampiyon olabilecek DNA'ya sahipti. Rekabetçi bir ortamda ne seviyede olduğunu kanıtlıyor. Geçmişte hataları oldu ama Ferrari'deki kimse onu sorgulamayı düşünmedi bile. Atık hata yapmıyor, çok olgunlaştı." dedi.

Eski Minardi takımının sahibi, Red Bull ve Mercedes'in mücadeleye dahil olabileceğini düşünüyor.

"Max çok geride değil. Cidde'de zaten kazandı ve yarış dışı kalmadan önce Bahreyn'de yakındı. Lewis geride ama Mercedes ona iyi bir araç verdiğinde çok eğleneceğiz."

"Pek çok soruna rağmen Hamilton ve Russell iki podyum ve pek çok puan kazandı. Bu kadar uzun bir şampiyonada onları oyun dışında görmek için çok erken. Şimdilik Ferrari'nin üstünlüğünün tadını çıkarmak gerek. Bu açıdan yarış yarış ilerlemeliyiz." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images