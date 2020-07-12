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Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Ferrari'nin sadece 0.3 veya 0.4 saniye ardında kalmak güzel"

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Magnussen: "Ferrari'nin sadece 0.3 veya 0.4 saniye ardında kalmak güzel"
Ekleyen:
, Editör
12 Tem 2020 11:50

Haas F1 pilotu Kevin Magnussen, sıralama turlarında 15. olmasının ardından Amerikalı ekip için olabilecek en iyi pozisyonda olduklarını söyledi.

Haas şu anda Williams ve Alfa Romeo ile birlikte gridin en yavaş üç takımından birisi konumunda yer alıyor.

Kevin Magnussen, sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başardı ancak 15. olarak elendi.

Yine de Ferrari motorlu Haas'la, Ferrari fabrika takımı arasındaki fark o kadar da büyük değildi.

Magnussen şöyle dedi: "Yaptığımız şeyden oldukça memnunum. Araçta daha fazlası olduğunu sanmıyorum. Pozisyon kazanmak için çok fazla zaman bulmam gerekecekti ve bunu yapmak mümkün değildi. Farkında mısınız bilmiyorum, yanılıyorsam beni düzeltin, Ferrari'den 0.3 veya 0.4 saniye gerideydik, yanı çok uzakta değildim. Bence bu, çok şey anlatıyor."

"Ferrari'nin zirvede olmaması her zaman şaşırtıcıdır. Onlar üst düzey bir takımlar. Daha önce kazandılar ve onlar Ferrari. Ferrari kazanmadığında her zaman gariptir. Onlar her zaman en üstte olmalılar."

"Bize dönersek, daha fazlasını yapamazdım. Gerçekten araçtan her şeyi aldığımı hissettim. Çok rahat hissettim. Bu koşullarda kendimi her zaman çok rahat hissediyorum. Araçtan daha fazlasını alabileceğimi sanmıyorum. Çok zorluyordum. Ama farkın çok büyük olduğunu ve bunu telafi etmemin mümkün olmadığını fark ettim. Bence iyi bir performans sergiledik."

"15. sıra tercih ettiğimiz en iyi sonuç değil, ama alabileceğimiz en yüksek pozisyon. Bu yüzden memnunum. Yarın yakın bir mücadele olacak ve ilk 10'a girmeye çalışacağız."

Romain Grosjean ise ERS problemi nedeniyle tek bir zaman turu dahi atamadı.

"Araçta ERS'nin soğutma sistemiyle ilgili bir sorun vardı. Sistem çalışmadı ve piste çıkış turumda enerji depolamıyordu. Sonuç olarak tek bir hızlı tur dahi atmam mümkün olmadı. Üzgünüm, iyi bir şansı kaçırdık."

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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