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Raikkonen: "Fırsatı heba ettik"

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Raikkonen: "Fırsatı heba ettik"
Ekleyen:
, Editör
12 Tem 2020 11:08

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, sıralama turlarında şanssızlık yaşamalarının ardından fırsat kaçırdıklarını düşünüyor.

Alfa Romeo, genel olarak Williams ve Haas'ın önünde en hızlı sekizinci takım görüntüsü çiziyordu ancak cuma günü nispeten iyi bir performans gösterdiler.

Kimi Raikkonen, yağmurlu geçen sıralama turlarında ikinci bölüme kalacak gibiydi ancak son dakikalarda derecesini geliştiremedi.

Raikkonen bu yüzden fırsatın heba olduğunu düşünüyor.

“Birinci bölümde elenmek elbette hayal kırıklığı yaratıyor. Çünkü bugüne bakarsak gerçekten iyi bir hızımız vardı, geçen haftadan çok daha iyiydi. Ama sonunda ikinci bölüme kalmayı başaramadık. İyi bir sonuç alma potansiyeline sahiptik ve derecelerimiz gerçekten iyi görünüyordu. Seansın başında bazı iyi turlar atıyordum ama trafikte kaldım, ki bu biraz şanssızlıktı."

"Son denememde gelişmek için elimden geleni yaptım ve daha iyi bir turla geliyordum, ama kırmızı bayrak turu bitiremediğim anlamına geliyordu."

"Bu, heba olan bir fırsattı ama yarışta bu sıraları telafi etmeye çalışacağız. Koşullar farklı olabilir, farklı bir gün olacak. Elimizden geleni yapacağız."

Antonio Giovinazzi ise kaza yaptı ve aldığı beş sıralık cezanın ardından yarışa son sıradan başlayacak.

İtalyan sürücü, “Seansın başlangıcında gerçekten güçlüydük ama bunun dışında zor bir seans oldu. Son turda özel bir şeye ihtiyacımız vardı, pozisyon kazanmak için elimden geldiğince zorlamaya çalıştım ama maalesef son virajda bordürlere çıktım, arka tarafı kaybettim ve böyle oldu. Zamanımı yaklaşık bir saniye geliştirdiğim için üzüntü vericiydi ve sanırım 2. bölüme kalabilirdim."

"Yarış kuru olabilir, bu yüzden farklı koşullarla karşı karşıya olacağız. Yükselecek hızımız olduğunu biliyoruz, bu yüzden pes etmeyeceğiz." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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