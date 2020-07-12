Vettel, yeni parçaların etkisini yarışta görmeyi umuyor

"İki hafta üst üste aynı pistte yarışmak bizim için eşsiz bir fırsattı ve bugün aracın ne kadar güçlü olabileceği konusunda daha fazla bilgi edineceğiz."

"Takım yeni parçaları planlanandan daha erken getirmek için çok çalıştı ve bugün bunların ne kadar iyi çalıştığını değerlendireceğiz. Umarım ileri yönde bir adım atmamıza yardımcı olur ve birkaç aracın önüne geçebiliriz." dedi.

14. sıradan başlayan Leclerc ise şunları ekledi: “Dürüst olmak gerekirse, sıralama turlarındaki yağmurda aracımızın ne kadar hızlı olacağını bilmiyorduk. Daha önce benzer şartlarda hiç çalışmadık. Ancak sonuç değişmedi, yine yeterince hızlı değildik."

"Aracın dengesi genel anlamda kötü değildi, ancak yarış için agresif ayarları tercih ettiğim için sürüş yapmak zordu. Kuru pist için iyiydi ancak ıslak piste hiç uymadı. Neler olacağını göreceğiz."

"Agresif olacağım ve ilk turlarda olabildiğince çok pozisyon kazanmaya çalışacağım. Bir önceki yarışta da görüldüğü üzere geçiş yapmak zor. Bu açıdan ilk 2-3 tur benim için büyük ölçüde belirleyici olacak."

"Burada aracın davranışlarının iyileşmesi için bazı aerodinamik güncellemelerimiz var. Ancak, doğrudan birinci ve ikinci sektörlerde zorluklar yaşıyoruz. Durumun bu hafta sonu değişmeyeceğini biliyorduk, ancak sezon boyunca daha fazla güncelleme yapacağız ve umarım düzlüklerde daha iyi hız elde etmemize yardımcı olurlar." dedi.